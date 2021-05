Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, als er im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag einen auf dem Parkplatz des Bodenseecenters geparkten Ford Kuga touchiere. Der Unfallverursacher, der den Pkw mutmaßlich beim Parkmanöver gestreift hatte, setzte seine Fahrt im Anschluss unbehelligt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ehlersstraße. Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin war in Richtung Keplerstraße unterwegs und wollte auf Höhe der Schwabstraße einen unbeteiligten Pkw durchfahren lassen. Dazu ließ sie ihren Wagen zurückrollen und kollidierte in der Folge mit dem Skoda einer hinter ihr fahrenden 37-Jährigen, die in diesem Moment in die Schwabstraße abbog. Am Mercedes der Unfallverursacherin entstand etwa 2.000 Euro, am Skoda etwa 4.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Sprinter zerkratzt

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen die Beifahrerseite eines auf dem Parkplatz der Gartenfreunde Winteresch im Wiggenhauser Weg geparkten Mercedes Sprinter zerkratzt. Neben den Lackkratzern wurde Schnittgut von frisch gemähtem Gras auf die Ladefläche geworfen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Oberteuringen

Gestürzter Radfahrer

Mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer, nachdem er am Mittwoch gegen 12 Uhr gestürzt war. Er war auf der Raiffeisenstraße aus Friedrichshafener Richtung unterwegs und wollte rechts an einem verkehrsbedingt haltenden Pkw vorbeifahren. Dabei touchierte er den Bordstein und kam zu Fall. Die Autofahrerin bemerkte den Vorfall und half dem Mann nach Hause. Von dort wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Neukirch

BMW fährt in Straßenabsperrung

Sachschaden in vierstelligen Euro-Bereich entstand am Mittwochabend gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Uhetsweiler". Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war auf der L 333 von Neukirch in Richtung Goppertsweiler unterwegs. Als der vor ihm fahrende Transporter an der Einmündung nach links in Richtung Haslach abbog, erkannte der 34-Jährige eine Straßenabsperrung zu spät und kollidierte mit dieser. Während an der Absperrung mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am BMW auf etwa 5.000 Euro.

Tettnang - Bürgermoos

Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Vier verletzte Personen und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße ereignete. Eine 49-jährige VW-Fahrerin fuhr von der Semlinerstraße mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht über die Vorfahrtsstraße in Richtung Karlsdorfer Straße. Dabei übersah sie den aus Tettnanger Richtung nahenden Toyota einer gleichaltrigen Vorfahrtsberechtigten. Die Toyotafahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des VW. Durch den heftigen Aufprall wurde der Wagen der Unfallverursacherin auf das Dach geworden und kam in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Sowohl die 49-jährige VW-Lenkerin und deren 42-jährige Beifahrerin als auch die 49 Jahre alte Toyota-Lenkerin und deren 59-jährige Mitfahrerin wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Alle Fahrzeuginsassen zogen sich glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr Tettnang im Einsatz. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt nun strafrechtlich gegen die Unfallverursacherin.

Überlingen

Betrunkene Radfahrerin greift Einsatzkräfte an

Weil eine 53-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag in der Heiligenbreite alkoholbedingt gestürzt war und danach die hinzugerufenen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei körperlich und verbal angriff, ermittelt nun die Polizei Überlingen gegen sie. Die Zweiradfahrerin war im Bereich eines Lebensmitteldiscounter-Parkplatzes gestürzt und hatte sich dabei eine leichte Kopfverletzung zugezogen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 53-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von nahezu 2,4 Promille fest. Die Frau verhielt sich sowohl an der Unfallstelle, als auch bei den Folgemaßnahmen im Krankenhaus gegenüber den Einsatzkräften immer aggressiver, warf mit beleidigenden Äußerungen um sich und attackierte die Rettungswagenbesatzung. Aufgrund ihrer Alkoholisierung und ihrer Aggressionen wurde sie in Gewahrsam genommen. Beim Transport vom Krankenhaus zur Polizeidienststelle schlug sie einem Polizisten ins Gesicht und trat trotz Fixierung sowohl im Streifenwagen als auch in die Gewahrsamszelle um sich. Größere Verletzungen trug glücklicherweise keiner der eingesetzten Kräfte davon. Auf die 53-Jährige kommt nun ein Strafverfahren zu.

Überlingen

Unfallverursacher hinterlässt unbrauchbare Notiz

Nur einen Zettel mit einer nicht vergebenen Telefonnummer fand ein Mann am Dienstagabend an seinem frisch beschädigten Mercedes vor. Ein unbekannter Unfallverursacher hatte den Wagen, der am Dienstag zwischen 7.15 Uhr und 18 Uhr auf dem Parkplatz des Überlinger Klinikums geparkt stand, möglicherweise beim Öffnen einer der Autotüren an der Fahrertür beschädigt und danach lediglich eine unbrauchbare Notiz hinterlassen. Der Sachschaden am Mercedes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Bauzaun stürzt bei Wind auf fahrenden Pkw

Ein Bauzaun, der am Mittwochnachmittag von einer Windböe umgeworfen wurde, richtete in der Alten Owinger Straße Sachschaden an. Im Moment des Windstoßes befuhr ein BMW-Lenker die Straße. Der Zaun stürzte auf den fahrenden Wagen, wodurch mehrere Kratzer entlang der Beifahrerseite entstanden. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

