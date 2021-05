Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall in Baustelle

Im derzeitigen Baustellenbereich auf der B 30, Ausfahrt Ravensburg Süd, ist es am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Autofahrer leicht verletzte. Der 38 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr die derzeitig einspurige Bundesstraße aus Richtung Oberzell, als ihm der Fahrer eines Klein-LKW, der von der Anschlussstelle einbog, die Vorfahrt nahm. Der 38-Jährige konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr leicht auf. Er wurde nach der Kollision von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Weingarten

Scheibe eingeworfen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Schaufensterscheibe einer Firma in der Lägelerstraße mit einem Stein eingeworfen. In das Gebäudeinnere gelangte der Unbekannte nicht, an der Scheibe entstand jedoch Sachschaden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Baienfurt

Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin erlitt bei einem Sturz in der Panoramastraße am Mittwoch gegen 12.45 Uhr mittelschwere Verletzungen. Die Frau kam an der Kreuzung mit der Bergstraße aus bislang ungeklärten Gründen alleinbeteiligt zu Fall und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Altshausen

Angeblicher Fahrzeugbrand

Mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Altshausen am Dienstag gegen 19 Uhr aus, nachdem ein Fahrzeugbrand in der Zeppelinstraße gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass an einem Dacia das Kabel der Lichtmaschine verschmort war, aber nicht gebrannt hatte. Nach kurzer Abklärung rückten die Wehrleute wieder ab.

Wangen

Motorradfahrer unter Drogen

Mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand ein 48-jähriger Motorradfahrer, der am Mittwochmittag von einer Polizeistreife bei der Autobahnausfahrt Wangen-Nord einer Kontrolle unterzogen wurde. Da ein Drogenvortest positiv auf THC reagierte, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, muss er mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und einer Eintragung im Verkehrssünderregister rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Bodnegg

Polizei ermittelt Täter zu Grabschändungen

Nachdem auf dem Friedhof im Kirchweg in jüngster Zeit diverse Gräber verunstaltet wurden, kann die Polizei nun einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Bei einer Überwachung der letzten Ruhestätte wurden die Beamten am Mittwochmorgen auf klirrende Geräusche aufmerksam. Erstaunt standen die Polizisten der Übeltäterin, die gerade eine Glaskugel von einem Grab nahm, gegenüber: eine große schwarze Krähe war damit beschäftigt, die Kugel an einem anderen Platz abzulegen. Einer Festnahme entzog sich der Vogel jedoch, indem er einfach davonflog. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Krähe bereits in der Nachbarschaft ihr Unwesen getrieben hatte. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Leutkirch

Unfall in der Zeppelinstraße

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen am Kreisverkehr in der Zeppelinstraße ereignet hat. Eine 67 Jahre alte Pkw-Fahrerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen Opel Meriva. Durch die wuchtige Kollision ihres Astras mit dem Meriva wurde der Wagen des 84-jährigen Vorfahrtsberechtigten in die Straße "Im Herrach" geschleudert und kam dort auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 84-Jährige musste mit Hilfe der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Opel wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Leutkirch

Polizei den Mittelfinger gezeigt

Die Falschen beleidigt hat am Dienstagnachmittag ein 52 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn 96. Der Fahrer scherte vor einer zivilen Polizeistreife von der rechten auf die linke Spur. Beim Überholen der Beamten zeigte er ihnen den Mittelfinger. Als diese den VW-Fahrer daraufhin anhalten wollten, versuchte sich dieser durch Fahrmanöver einer Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Zeit stellten die Polizisten den Mann, auf den nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung zukommt.

Bad Wurzach

Streit um Mundschutz eskaliert

Mit einer Anzeige wegen Beleidigung muss ein 53-jähriger Mann rechnen, der am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Oberriedstraße eine Kundin beleidigte. Grund für den Streit war, dass der Kunde keine medizinische Maske trug, sondern lediglich ein Halstuch sporadisch über den Mund gezogen hatte. Darauf angesprochen geriet er sofort in Rage, baute sich bedrohlich vor ihr und einem Mitarbeiter des Geschäfts auf und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Auch gegenüber den gerufenen Polizeibeamten reagierte er hochaggressiv und verhielt sich vollkommen uneinsichtig.

