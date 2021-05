Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Beschädigter Pkw

Ein noch unbekannter Täter beschädigte am Dienstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr in der Industriestraße einen abgestellten Pkw. Hierbei wurde offenbar mutwillig die Seitenscheibe des Opel beschädigt. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Am Dienstag kurz vor 12 Uhr verursachte eine 18-jährige VW-Fahrerin einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die 18-Jährige übersah beim Einfahren auf die B 311 von der Mengener Straße einen aus Richtung Tuttlingen kommenden 45-jährigen vorfahrtsberechtigen Mercedes-Benz-Lenker. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden des VW beträgt in etwa 3.000 Euro, der des Mercedes rund 7.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gammertingen

Unfall mit Roller

Leichte Verletzungen erlitt der 20-jährige Fahrer eines Motorrollers am Dienstag um kurz nach 18.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Danziger Straße. Der junge Rollerfahrer übersah beim Einfahren aus einem Grundstück den Mercedes eines 50-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Fahrer des Motorrollers wurde wegen seiner Verletzungen vorsorglich in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Wilhelmsdorf

Fahrer unter Drogeneinfluss

Polizeibeamte trafen am frühen Mittwochmorgen gegen 1.45 Uhr einen 54-jährigen Mann mit einer Trommel nahe der L 207 A an. Bei einer Kontrolle gab er an, mit seinem Pkw aus Heiligenberg gekommen zu sein. Weil die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung feststellten und ein freiwilliger Drogenvortest positiv reagierte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Sollte sich hierbei der Verdacht bestätigen, kommen auf den Fahrer eine Anzeige, ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Pfullendorf

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand ein 22-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Dienstag um kurz nach 22 Uhr in der Überlinger Straße kontrollierte. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte der Mann Verdachtsmomente von Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Drogenvortest wurde von ihm abgelehnt. Daraufhin musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, kommen auf den jungen Mann eine Anzeige, ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld und ein Eintrag in Verkehrssünderregister zu. Eine Weiterfahrt wurde ihm für die nächsten Stunden untersagt.

Bad Saulgau

Körperverletzung durch Hundebiss

Leichte Verletzungen erlitt eine 40-jährige Radfahrerin am Dienstagfrüh gegen 6.50 Uhr in Sießen. Auf Höhe eines Gehöftes rannte der Frau ein Hund hinterher und biss ihr in den Unterschenkel. Die Bissverletzung musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Besitzer des Vierbeiners wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bad Saulgau

Sachbeschädigungen

Bislang unbekannte Täter verursachten im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro am Stadtforum. Die mutmaßlich jugendlichen Täter beschädigten Jalousien und traten gegen Bodenlaternen. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

