Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener schläft in fremdem Gartenschuppen

Weil ein 39-Jähriger im Verdacht steht, in der Nacht von Montag auf Dienstag die Glasscheibe einer Hauseingangstür in der Ehlersstraße eingeschlagen und anschließend im dortigen Geräteschuppen genächtigt zu haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen ihn. Beim Eintreffen der verständigten Beamten am Morgen, konnte der deutlich alkoholisierte Mann im Schuppen angetroffen werden. Wie sich herausstellte hatte er in der Nacht auch unberechtigt die Garage betreten und dort offensichtlich seine große Notdurft verrichtet. Auf den Mann, bei dem ein Atemalkoholtest noch knapp 1,5 Promille ergab, kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs zu. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Friedrichshafen

Einbruch in Lagerhalle

Wie am Dienstagmorgen festgestellt wurde, hat sich ein Unbekannter unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in der Anton-Sommer-Straße verschafft. Der Täter durchtrennte zunächst einen Maschendrahtzaun an der Bahngleisrückseite des Gebäudes und hebelte dann mit grober Gewalt ein Metalltor auf. Im Inneren brach er dann weitere Türen zu Büroräumlichkeiten auf und öffnete sämtliche Schränke. Während sich der Diebstahlbetrag nur auf wenige Euro Münzgeld beläuft, richtete er einen weitaus höheren Sachschaden an. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren - Langentrog

Baustellenfahrzeuge beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag bis Montagmorgen an zwei Arbeitsmaschinen, die bei der alten Kiesgrube in der Straße "Ketzenbühl" abgestellt waren, einen Sachschaden im vierstelligen Bereich angerichtet. An einer Planierraupe schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, die Seitenscheiben eines Radladers warfen sie mit einem großen Stein ein. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/93710 mit dem Polizeiposten Tettnang in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Rote Ampel überfahren - Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz vor 12 Uhr an der Einmündung der B 31 zur Colsmanstraße ereignete. Ein 51-Jähriger war mit seinem Audi stadteinwärts unterwegs und übersah aus Unachtsamkeit die rote Ampel. In Folge dessen kollidierte er mit dem Wagen einer BMW-Lenkerin, die, von der Bundesstraße kommend, bei Grünlicht nach links in die Colsmanstraße einfuhr. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die Fahrerin, als auch die Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Friedrichshafen kümmerte sich um die von auslaufenden Betriebsstoffe beschmutze Fahrbahn. Gegen den Unfallverursacher wird nun strafrechtlich wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Kressbronn

Auffahrunfall

Mit Verletzungen musste ein 48-jähriger Autofahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem der am Dienstag gegen 14 Uhr bei der Kreuzung Tunau an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Der Mann wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen und musste aufgrund eines Vorfahrtsberechtigten bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende 39-jährige VW-Lenker zu spät und fuhr dem VW des Vorausfahrenden auf. Während der Unfallverursacher durch den Zusammenstoß nicht verletzt wurde, klagte der 48-Jährige über Schmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1.500 Euro.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer beleidigt Polizeibeamte

Polizisten beleidigt und mehrfach in den Streifenwagen gespuckt hat ein 21-Jähriger, nachdem er am späten Dienstagabend völlige betrunken mit seinem Fahrrad auf der Barbarossastraße unterwegs war. Die Polizeibeamten waren auf den Radler aufmerksam geworden, da er in Schlangenlinien fuhr und sichtlich Probleme hatte, sich auf seinem Zweirad zu halten. Eine Atemalkoholmessung bei dem 21-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Als dem stark alkoholisierten jungen Mann erklärt wurde, dass er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten müsse, versuchte er immer wieder vergeblich auf sein Rad zu steigen und zu flüchten. Während des Transports in die Klinik warf er mit beleidigenden Äußerungen um sich und spuckte wiederholt in das Polizeifahrzeug. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt.

Überlingen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagmittag eine Grundstückswand in der Goldbacher Straße mit grüner Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen

Überlingen

Unfall mit Sachschaden

Auf etwa 4.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der sich am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in der Hohle Straße ereignete. Ein 33-jähriger VW-Lenker fuhr vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf die Straße und übersah dabei den von rechts kommenden VW-Polo einer 50-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Überlingen

In Schule eingebrochen - Süßigkeiten gestohlen

Mutmaßlich auf die Süßigkeiten abgesehen, hatte es ein unbekannter Einbrecher, der sich in der Tatzeit von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Schule im Carl-Benz-Weg verschaffte. Über eine Feuerleiter und eine Notausgangstür gelangte er in die Räumlichkeiten der Schule und riss dort mehrere Schränke auf. Aus dem Inneren entwendete er Süßigkeiten im Wert von etwa 20 Euro. Der Versuch, in den Schulkiosk zu gelangen, scheiterte. Neben dem geringen Diebstahlschaden richtete der Unbekannte an Schränken und am Gebäude Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Unfall beim Rangieren

Sachschaden entstand am Dienstag kurz nach 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall vor dem Parkhaus in der Kesselbachstraße. Ein 80-jähriger Daimler-Fahrer touchierte beim Rangieren aufgrund Unachtsamkeit den Seat eines vor der Parkhausschranke wartenden 57-Jährigen. Während am Wagen des Unfallverursachers etwa 1.000 Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Seat auf circa 3.000 Euro.

