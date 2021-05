Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Nach Unfall davongefahren

Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag in der Bürgerstraße verursacht, bevor er im Anschluss das Weite suchte. Der lebensältere Verursacher, der in einem grauen oder weißen Renault rückwärts aus einer Parklücke fuhr, wurde dabei von einer Zeugin beobachtet. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden unter Tel. 07564/ 2013 erbeten.

Leutkirch

Verdacht der Vergiftung von Katze

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist eine Katze mit akuten Anzeichen einer Vergiftung am Freitagmorgen im Maria-Burger-Weg gefunden worden. Das Tier verstarb trotz der tierärztlichen Rettungsversuche einige Stunden später. Eine Blutauswertung des verendeten Tieres deutet ebenfalls auf eine Vergiftung hin, weshalb die Polizei nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Zeugen, die Ende letzter Woche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/ 803-0 zu melden.

Ravensburg

Trotz Rotlicht Ampel überfahren und andere Autos gefährdet

In Bavendorf hat ein 69 Jahre alter Autofahrer am frühen Mittwoch um kurz vor 4 Uhr die Ampelkreuzung an der Kreuzung Markdorfer Straße/ Oberzeller Straße trotz Rotlicht überfahren und dabei fast einen Verkehrsunfall verursacht. Der Lenker des VW Up kam aus Richtung Wernsreute. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne auf den Verkehr zu achten über die Kreuzung. Wegen des rücksichtlosen und verkehrswidrigen Fahrens musste ein anderer Autofahrer eine Vollbremsung tätigen. Der 69-Jährige selbst wich zwar auf die Gegenspur aus, setzte seine Fahrt aber fort, bevor er kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des gefährlichen Manövers und bittet Zeugen, insbesondere den bislang unbekannten Autofahrer, der an der Ampelanlange bremsen musste, sich unter Tel. 0751/ 803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz hinter dem Konzerthaus hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr einen geparkten Fiat angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher im Anschluss das Weite. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/ 803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Horgenzell

Zweiradlenkerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist eine Motorradfahrerin am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Zogenweiler in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 17 Jahre alte Fahrerin kam aus Richtung Luft und bog in Zogenweiler nahezu ungebremst in Richtung Ortsmitte ab. Dabei nahm sie einer 29 Jahre alten Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt, die von der Ortsmitte nach Danketsweiler unterwegs war. Durch die wuchtige Kollision wurde die 17-Jährige in den Straßengraben geschleudert. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Zwei im Auto befindliche Kinder erlitten glücklicherweise keine Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Ein Abschleppdienst war zur Bergung des Pkw eingesetzt. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz.

Wangen

Autos zerkratzt

Einen auf dem Parkplatz beim Argencenter abgestellten Nissan hat ein bislang Unbekannter am Dienstagabend zwischen 18 und 19 Uhr zerkratzt. Die ermittelnden Polizeibeamten gehen derzeit davon aus, dass es sich bei dem Verursacher mutmaßlich um ein Kind handeln könnte. Der am Pkw entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen bittet unter Tel. 07522/ 984-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Mann entblößt sich

Wegen Exhibitionismus ermittelt die Kriminalpolizei, nachdem sich ein 65 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag im Bereich der alten Sporthalle in der Jahnstraße entblößt hat. Zeuge des Vorfalls war ein 19 Jahre alter Mann, der die Polizei informierte. Diese stellte den 65-Jährigen nach kurzer Fahndung. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Kißlegg

Glastür beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro dürfte am Dienstag an einer gläsernen Haustür im Stolzenseeweg entstanden sein. Ein bislang Unbekannter beschädigte das Glaselement auf bislang unbekannte Weise und suchte dann das Weite. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07529/ 9715560 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Amtzell

Brandalarm in Pflegeeinrichtung

Wegen eines Brandalarms ist am Dienstag gegen 11 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Amtzell zu einem Pflegeheim im Eisenbachweg ausgerückt. Eine Bewohnerin hatte zuvor ein Kochfeld eingeschaltet, obwohl darauf ein Küchengerät lag. Das Gerät begann zu schmoren und der entstehende Rauch aktivierte den Brandmelder. Schaden war dabei glücklicherweise kaum entstanden. Die Feuerwehr konnte ohne zu Löschen wieder abrücken.

Aitrach

Fahrer unter Drogeneinfluss

Wegen des Verdachts, unter der Wirkung von Drogen hinterm Steuer gesessen zu haben, ermittelt die Verkehrspolizei aktuell gegen einen 21 Jahre alten Autofahrer. Dieser war am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der A 96 bei Aitrach kontrolliert worden. Da er Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte und auch ein Schnelltest positiv ausfiel, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Außerdem fanden die Polizisten eine Kleinmenge Betäubungsmittel in seinem Pkw. Sollte das Blutergebnis den Verdacht der Beamten bestätigten, kommen auf den 21-Jährigen neben der Strafanzeige wegen Drogenbesitzes ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot und ein Punkt im Verkehrssünderregister zu.

Isny

Schmuck gestohlen

Um ihren Schmuck gebracht worden ist eine 73 Jahre alte Frau am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet. Der Dieb, ein 58 Jahre alter Mann, klingelte bei der Frau und gab sich als Antiquitätenhändler aus. Er fragte nach Möbeln und Schmuck und ließ sich von der 73-Jährigen ihre Schmuckkassette zeigen. Nachdem der Mann gegangen war, fiel der Frau das Fehlen mehrerer Ringe, eines Armbandes sowie einer Kette mit Münzanhänger auf. Erst als die Bestohlene ihn einige Tage später zur Rede stellte, gab der Dieb ihr einen Teil des Schmucks zurück. Ein Ring sowie eine Kette werden nach wie vor vermisst. Inzwischen ermittelt der Polizeiposten Isny gegen den 58-Jährigen wegen Diebstahls. Vor unseriösen Haustürgeschäften wird in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich gewarnt!

