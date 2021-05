Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkeis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Häuslicher Streit eskaliert

Wegen eines handgreiflichen Beziehungsstreits musste die Polizei am Montagmorgen in der Dr.-Kayser-Straße anrücken. Ein 50 Jahre alter Mann hatte seine Partnerin nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gegen einen Schrank gestoßen und ihr die Arme verdreht. Er wurde von einer Polizeistreife letzten Endes der Wohnung verwiesen und gelangt wegen Körperverletzung zur Anzeige.

Sigmaringendorf

Vandalismus an Grillhütte Bitzenhau

Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben Unbekannte in den letzten Tagen an der Grillhütte Bitzenhau verursacht. Die Täter rissen mehrere Ziegel der Hütte aus dem Dach, zerbrachen sie und verteilten sie teilweise auf den angrenzenden Wiesenflächen. Auch zwei Holzbänke bei der Grillstelle wurden beschädigt und eine davon in eine Wiese geworfen. Die Grillhütte ist immer wieder Schauplatz von Festen an Wochenenden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Wer Hinweis zu Tat und Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Gebäude auf ehemaligem Schulgelände aufgebrochen

Ein Nebengebäude der ehemaligen Toin Gakuen-Schule in der Schützenstraße haben Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagabend aufgebrochen. Die Täter waren an einem Fenster sowie eine dortige Türe am Werk. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung an dem Schulgebäude. Hinweise auf die Verursacher werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Ostrach

Hilfe zwecklos - Betrunken mit Auto unterwegs

Autofahren um jeden Preis wollte offensichtlich ein betrunkener 21-Jähriger, der nun bis auf Weiteres seinen Führerschein los ist. Der junge Mann war am Montagabend zu Gast in einer Wirtschaft und hatte schon deutlich zu viel getrunken, weshalb er vor dem Lokal von anderen Gästen daran gehindert wurde, betrunken in seinen Wagen zu steigen. Eine Zeugin, die auf die Rangelei aufmerksam wurde, verständigte die Polizei. Die Beamten brachten den 21-Jährigen, dessen Atemalkoholtest einen stolzen Wert von 2,9 Promille erbrachte, nach Hause und übergaben ihn der Obhut seiner Mutter. Dies missfiel dem jungen Mann offensichtlich, weshalb er sich kurze Zeit später zurück zur Wirtschaft begab und mit seinem Pkw davonfuhr. Die abermals alarmierten Beamten fanden Wagen und Fahrer zuhause, von wo aus der die Polizeistreife zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten durfte. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit und einer Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen.

Herbertingen

Einbruch in Gärtnerei

Am frühen Montagmorgen hat ein Einbrecher mehrere Türen einer Gärtnerei in der Friedhofstraße aufgestemmt. Der Täter gelangte so in den Verkaufsraum. Auf der Suche nach Beute durchwühlte er mehrere Schubladen und Regale. Als er einsehen musste, dass er nicht fündig werden würde, zog er ohne Diebesgut von dannen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs, Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Krauchenwies

Lastwagen verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Nachdem ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen in der Bittelschießer Straße einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren und im Anschluss geflüchtet ist, sucht der Verkehrsdienst Sigmaringen dringend nach Zeugen. Die beiden Fahrzeuge waren in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als der Schwerlastfahrer an der Einmündung auf den haltenden VW auffuhr und diesen bis auf den Gehweg schob. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ein hinterherfahrender Pkw-Lenker einen gelben Pkw bot zwar an den, dem Verursacher hinterherzufahren, hat sich bislang aber nicht bei der Polizei gemeldet. Dieser Zeuge, sowie weitere Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

