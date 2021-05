Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autospiegel beschädigt

Vermutlich ein Radfahrer hat am vergangenen Wochenende den rechten Außenspiegel eines in der Federburgstraße am Straßenrand geparkten Autos beschädigt. Der bislang Unbekannte verursachte an dem Wagen einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Polizeieinsatz auf Hauptfriedhof

In Polizeigewahrsam genommen werden musste am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Hauptfriedhof ein Mann, der an verschiedenen Gräbern zugange war und dort die Dekorationen abräumte und vertauschte. Der hinzugerufenen Polizei gegenüber zeigte er sich aggressiv und drohte den Beamten, sodass er letztendlich unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt wurde. Die Beamten nahmen ihn mit zur Dienststelle. Nach kurzer Zeit in der Gewahrsamszelle wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes zur medizinischen Versorgung in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und Widerstands gegen Polizeibeamte zu.

Grünkraut

Auto überschlägt sich

Auf dem Dach gelandet ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein Autofahrer, der auf der Bundesstraße 32 zwischen Gullen und Knollengraben verunfallt ist. Der 44 Jahre alte Fahrer erkannte auf seiner Fahrt nach Ravensburg einen Rückstau zu spät und wich, um das Auffahren auf den Vordermann zu verhindern, nach rechts aus. Dabei fuhr er einen Hang hinauf, woraufhin sich sein Seat überschlug. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien, erlitt aber Verletzungen am Rücken. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Seat entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Weingarten

Unfallflucht in der Heinkelstraße

In der Heinkelstraße hat in der Zeit von Samstagabend bis Montagmittag ein bislang nicht bekannter Autofahrer einen geparkten Toyota angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher im Anschluss davon. Der Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Auto angefahren

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Molitorstraße einen geparkten Renault touchiert und im Anschluss das Weite gesucht. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro, weshalb das Polizeirevier Weingarten nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Wangen

Scheiben an Grundschule zerstört

Zwei Scheiben der Grundschule im Nieratzer Weg sind am Montagnachmittag zerstört worden. Mit einem Stein warf der unbekannte Täter eine über einem Gebäudeeingang befindliche Scheibe ein, eine andere Scheibe wurde eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Wangen sucht Zeugen zu der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Einbrecher stehlen Werkzeug von Baustelle

In ein Gebäude in der Obertorstraße, das derzeit saniert wird, sind Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend eingestiegen. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang. Sie versprühten im Inneren des Hauses insgesamt drei Feuerlöscher auf den Stockwerken und schlugen gewaltsam eine Scheibe ein. Außerdem wurden mehrere Arbeitsmaschinen, darunter Schrauber und Bohrer im Wert von etwa 600 Euro, gestohlen. In diesem Zusammenhang wird auch ein Mann gesucht, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf dem Baustellengelände gesehen wurde. Der trug eine graue Arbeitshose mit roten Streifen, einen grauen Pullover und Schlappen. Er war von normaler Statur und etwa 60 Jahre alt. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Wangen unter 07522/984-0.

Leutkirch

Mehrere Verkehrsschilder umgefahren

Bremse und Gas hat ein Autofahrer am Montagnachmittag auf der alten Marktstraße in Gebrazhofen verwechselt. Wegen des Fahrfehlers überfuhr der 79 Jahre alte VW-Lenker mehrere Verkehrszeichen und schanzte über einen Kreisverkehr. Sein Pkw wurde dabei so schwer beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen und ein Abschleppdienst den VW bergen musste. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell