Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall mit Lackschaden

Etwa 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein 28-jähriger VW-Lenker am Montag gegen 16 Uhr bei einem Unfall im Ginsterweg. Er touchierte mit seinem Wagen beim rückwärts Ausparken einen geparkten Mazda. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Kratzer, beide Autos waren aber weiterhin fahrbereit.

Neukirch

Tritte gegen Futterspender-Kasse - Polizei ermittelt

Weil ein 32-Jähriger am Montag kurz nach 17 Uhr beim Wildpark Sonnenhalde in der Kreuzweiherstraße mit roher Gewalt auf eine Geldkassette eines dort aufgestellten Futterspenders einwirkte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Diebstahldelikts gegen ihn. Ein Zeuge hatte die Beamten verständigt, da der Tatverdächtige offenbar mehrmals gegen die Kasse trat, mutmaßlich um diese zu stehlen. Auf Ansprache durch den Zeugen stieg der 32-Jährige zügig in seinen Wagen und fuhr weg. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann an seiner Anschrift antreffen. Ob Sachschaden entstand ist momentan nicht bekannt. Auch ob er mit Diebstahlsabsicht gegen die Kasse trat, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Meckenbeuren

Betrunken, ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Pkw verunfallt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 27-Jähriger rechnen, der am Montag gegen 20.30 Uhr in der Adolf-Aich-Straße mit seinem Citroen von der Fahrbahn abgekommen war. Der Mann war mit dem nicht zugelassenen und nicht versicherten Fahrzeug, das er eigenen Angaben zufolge kurz zuvor als Schrottfahrzeug erworben hatte, von Liebenau kommend unterwegs. In einer Rechtkurve kam er nach links von der Straße ab und prallte in eine Böschung. Als der 27-jährige Unfallverursacher mit quietschenden Reifen vergeblich versuchte seinen Wagen wieder zu befreien, wurde ein Zeuge auf die Situation aufmerksam. Dieser zog den Schlüssel aus dem Zündschloss und verständigte die Polizei. Die Streifenwagenbesatzung stellte nicht nur fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, sondern auch, dass der 27-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,7 Promille ergab, musste er die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Neben dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiteren strafrechtlich relevanten Verstößen ermittelt die Polizei auch wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittler fanden bei der Durchsuchung des Mannes eine Schreckschusswaffe. Gegen einen 18-jährigen Mann, der bei der Fahrt als Mitfahrer auf der Rücksitzbank saß, wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Strafvereitelung eingeleitet. Er hatte sich den Polizeibeamten gegenüber zunächst als Fahrer zu erkennen gegeben.

Überlingen

Radfahrer stürzt unter Drogeneinfluss

Die Polizei Überlingen ermittelt aktuell gegen einen 21-Jährigen, der am Sonntagnachmittag mutmaßlich aufgrund Drogeneinwirkung mit seinem Fahrrad zu Fall gekommen war. Bei dem Unfall, der sich gegen 14.45 Uhr im Bereich Deisendorf ereignet hatte, verletzte sich der junge Mann leicht und musste aufgrund einer augenscheinlichen Betäubungsmittel-Intoxikation vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die verständigte Streifenwagenbesatzung veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 21-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Salem

Unter Drogen unterwegs

Mit Konsequenzen müssen eine 24-jährige Autofahrerin und deren 30-jähriger Beifahrer rechnen, nachdem sie am Montagnachmittag zwischen Mühlhofen und Salem von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen kontrolliert worden waren. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten bei der Fahrerin fest. Da der Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel reagierte, musste sie die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bei der Durchsuchung des 30-jährigen Mannes fanden die Ermittler eine geringe Menge illegaler Betäubungsmittel. Während auf den Mann ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurde, muss die Frau, sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Eintrag im Verkehrssünderregister und einem Fahrverbot rechnen. Die Weiterfahrt wurde der jungen Frau untersagt.

Sipplingen

Parkrempler

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein 22-jähriger Mercedes-Lenker am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr, als er in der Straße "Am Schallenberg" beim rückwärts Einparken einen geparkten Peugeot touchierte. Während am Wagen des Unfallverursachers etwa 4.000 Euro entstand, wird dieser am Peugeot auf 2.000 Euro beziffert.

