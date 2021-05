Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf

Versuchter Einbruch im Burgerking - Zeugenaufruf !

Montagmorgen gegen 1.35 Uhr war ein Angestellter im Burgerking mit Reinigungsarbeiten beschäftigt und bemerkte deutliche Geräusche aus dem Bereich des Drive-In Schalters. Auf laute Ansprache entfernte sich eine Person mit aufgesetzter Kapuze. An der Scheibe des Drive-In Schalters befinden sich verschiedene Beschädigungen welche auf einen eventuell versuchten Einbruch schließen lassen. Zeugenhinweise werden an die Polizei Pfullendorf, Tel.07552-2016-0 erbeten.

Meßkirch

Unbekannter setzt Pfefferspray ein - Zeugenaufruf !

In der Nacht von Sonntag zu Montag befand sich gegen Mitternacht ein 14-jähriger auf dem Weg nach Hause. Im Bereich der Heinrich-Heine-Straße / Feuerbachstraße wurde er von einer offensichtlich betrunkenen, erwachsenen männlichen Person in nicht verständlicher Sprache angesprochen, beleidigt und mittels Pfefferspray attackiert. Aufgrund der lauten Schreie und des massiven Hustens des 14-jährigen, entfernte sich der unbekannte Tatverdächtige und lief die Feuerbachstraße entlang. Was die Person eigentlich wollte konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm, kräftige Statur, schwarze Jacke und Kapuze. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen werden unter Tel. 07571-104-0 / Polizeirevier Sigmaringen erbeten.

Bad Saulgau

Vandalismus am Löschteich nahe der Hütte vom Albverein - Zeugenaufruf !

In der Zeit von Samstag ca. 19 Uhr bis Sonntag 9.30 Uhr randalierten unbekannte Täter auf dem Gelände am Löschteich in der Friedbachstraße. Zunächst wurde die Umzäunung durchtrennt um das Gelände, dann ein weiterer Zaun aufgeschnitten um das Grundstück zu betreten. Ein Pflanzkübel sowie ein Betonformstein wurden an andere Örtlichkeiten verbracht. Zudem leerten die Randalierer eine mitgebrachte Wanne mit Zigarettenkippen und eine weitere mitgeführte Wasser-Kalk-Wanne auf dem Grundstück aus. Des Weiteren rissen sie eine große Holz-Skulptur herunter und warfen diese in den Teich sowie mehrere rohe Eier in den gekiesten Hof. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

