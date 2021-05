Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Segelboot gekentert - 88085 Langenargen, Bodensee-Obersee, Planquadrat 4070

Ravensburg (ots)

Göppingen 88085 Langenargen, Bodensee-Obersee, Planquadrat 4070

Am Pfingstsonntag, gegen 11:25 Uhr, führte ein 39-jähriger Skipper mit fünf Personen im Alter von 31 bis 60 Jahren aus dem Stuttgarter Raum ein sogenanntes Schnuppersegeln auf einem Segelboot durch. Aufgrund zwei starker Windböen einer Regenfront kam das Segelboot ca. 1 km seewärts vor Langenargen zum Kentern. Da das Schiff nicht schnell genug aufgerichtet werden konnte, drohte es zu sinken. Glücklicherweise konnten alle 5 Personen sowie der Skipper von in der Nähe befindlichen Schiffen aufgenommen und unverletzt an Land gebracht werden.

Mit vereinten Kräften der Feuerwehr Langenargen, der DLRG, der Wasserschutzpolizei Langenargen sowie des Eigners konnte das Boot zunächst in den Flachwasserbereich und anschließend in den Hafen Ultramarin geschleppt werden.

Die Feuerwehr Langenargen war mit 5 Mann und einem Boot, die DLRG mit 22 Mann und 3 Booten sowie die Wasserschutzpolizei Langenargen mit einem Boot im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell