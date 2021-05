Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen - Nächtlicher Überfall auf der Hans-Böckler-Straße

Am Samstagabend, 22.05.2021, 21:35 Uhr, kam es zu einem Raub in der Hans-Böckler-Straße in Friedrichshafen. Drei alkoholisierte Heranwachsende baten am Skater Park in der Länderöschstraße eine ihnen unbekannte Gruppe von 6 - 12 männlichen Heranwachsenden um Hilfe. Die drei ortsunkundigen Heranwachsenden fanden nicht zurück zum Stadtbahnhof. Die unbekannte Gruppe bot ihnen an, sie dorthin zu führen. Auf dem Weg dorthin kam es plötzlich und unvermittelt zu einem Angriff durch die unbekannte Personengruppe auf die drei geschädigten Heranwachsenden. Hierbei wurde mindestens ein Schlagring eingesetzt. Nach einer Rangelei und mehrfachen Schlägen konnten die Geschädigten zum Teil flüchten, wurden wieder eingeholt und weiter geschlagen. Bei dem Raubgut handelt es sich um ein schwarzer Adidas Rucksack, ein IPhone 11 und ca. 120 Euro, was letztlich herausgegeben wurde, um weitere Gewalt abzuwenden. Alle Geschädigten erlitten leichte Verletzungen welche im Klinikum FN behandelt werden mussten. Vor Ort wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche jedoch negativ verliefen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/701-0, oder der Kriminaldauerdienst in Ravensburg unter 0751/803-4444 entgegen.

Friedrichshafen - Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwei Kinder besprühten die Eingangstüre einer Metzgerei mit schwarzer Farbe und flüchteten. Die 9-jährigen und 6-jährigen Kinder flüchteten nach der Tat. Sie wurden von dem Geschädigten in ausreichendem Abstand verfolgt. Hierdurch konnten die Kinder durch die anfahrende Streife gestellt werden. Im Anschluss wurden sie den Eltern überstellt. Zum Motiv äußerten sie sich nicht. Die Reinigung wurde von den beiden kindlichen Tätern, im Beisein einer Mutter, selbst durchgeführt.

Überlingen - Brand in einem sechsstöckigen Hochhaus

Am Samstag, 22.05.2021, 14:34 Uhr, brannte es in einer Wohnung im 1. Stock eines Hochhauses. In dem Hochhaus waren 27 Personen gemeldet. Nach den ersten Ermittlungen löste ein technischer Defekt (Kabelbrand) an einer Waschmaschine den Brand aus. Die Waschmaschine stand im Bad. Durch den Brand wurden das Bad und der Flur der Wohnung komplett zerstört. Der Rest der Wohnung wurde verrußt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 120.000, -- Euro. Der 81-jährige Bewohner wurde von einer 42-jährigen Brandentdeckerin und deren 66-jährigen Mutter aus der Wohnung geholt. Alle drei Personen wurden wegen dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Dies konnten sie nach 2 Stunden wieder verlassen. Die anderen Wohnungen im Hochhaus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen und sind weiterhin bewohnbar.

