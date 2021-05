Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen - Laterne umgefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

Einen Unfall verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagabend, 22.05.21, in der Zeit von 22:15 Uhr bis 22:45 Uhr, in Mengen auf dem Rathausplatz. Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Laterne. Diese kippte durch den Aufprall um und beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Daimler-Benz. Der Schaden an dem Daimler-Benz beträgt ca. 500, -- Euro. Der Sachschaden an der Laterne dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/482-0 entgegen.

