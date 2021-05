Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Baienfurt - Rohbau in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagmorgen, 22.05.21, zum Brand eines Rohbaus in der Achstraße in Baienfurt gerufen. Gegen 06:20 Uhr vernahm die 42-jährige Geschädigte Geräusche aus dem Rohbau. Bei der Überprüfung wurde der Brand im Gebäude festgestellt und gelöscht. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude und flüchtete. Ein 39-jähriger Zeuge verfolgte den Flüchtenden. In der Nähe des Penny Markt musste er die Verfolgung abbrechen. Der Täter entkam. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, männlich, etwa 185 -190 cm groß. Er trug einen Trainingsanzug, Oberteil rot, Hose dunkelblau. Des Weiteren trug er eine rote Arbeitsmütze. Der unbekannte Täter beschmierte mehrere Wände und Teile des Bodens mit merkwürdige Zeichen, Symbolen und Wörtern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro bis 40.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Wahrnehmungen in der Tatnacht oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Ravensburg - Körperverletzung mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstagnachmittag, 22.05.21, 17:48 Uhr, kam es in der Oberstadt, Marienplatz, zu einer Körperverletzung. Ein 33-jähriger und ein 20-jähriger Beschuldigter rempelten einen 43-jährigen Geschädigten an. Es kam zu einem verbalen Streit. Die beiden Beschuldigten schlugen nun auf den Geschädigten ein. Der Geschädigte verteidigte sich mit einem im dortigen Bereich aufgestellten Blechmülleimer. Seine Begleiter verständigten die Polizei. Der 20-Jährige konnte vor Ort, der 33-Jährige im Zuge der eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. In der Folge kam es zu Widerstandhandlungen, Beleidigungen und versuchter Körperverletzung durch die beiden Beschuldigten zum Nachteil der eingesetzten Beamten. Es wurde keiner der eingesetzten Beamten verletzt. Beide Personen wurden in Gewahrsam genommen. Sie wurden im Laufe des Sonntags auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren folgt.

Isny im Allgäu - Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem unbekannten Gegenstand am Samstag, 22.05.21, 12:45 Uhr - 13:30 Uhr, auf dem OBI Parkplatz in Isny die linke Fahrzeugseite eines Mercedes-Benz mit FL-Kennzeichen. Der Sachschaden beträgt ca. 2000, -- Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim PRev Wangen im Allgäu, 07522/984-0, zu melden.

