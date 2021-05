Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Nach Körperverletzung in Gewahrsam

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nach Mitternacht im Bereich der Buchhaldenstraße. Zunächst geriet ein Pärchen mit einem 22-jährigen WG-Mitbewohner vor dem Haus in Streit, in dessen Verlauf die Frau von dem Mann geschlagen wurde. Daraufhin mischten sich weitere Personen ein und versuchten zu schlichten. Hierbei wurde eine weitere Person von dem Mann mit einem Rasiermesser bedroht. Der alkoholisierte Störer konnte von den eingesetzten Polizeibeamten in seinem Zimmer widerstandslos festgenommen werden. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen und später auf Grund seiner Alkoholisierung und der vorausgegangenen Störungen der Fachabteilung einer Klinik überstellt. Er wird entsprechend bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Gammertingen

Dieb in Zug gestellt

Nachdem dem Zugführer am Bahnhof Gammertingen am späten Freitagabend der Diebstahl seines Rucksacks aufgefallen war, machte er sich auf die Suche nach dem einzigen Fahrgast des Zuges, der kurz zuvor ausgestiegen war. Er konnte ihn im Umfeld des Bahnhofs tatsächlich feststellen. Beim Versuch ihn festzuhalten kam es zu einer Rangelei, bei der die entwendeten Gegenstände des Geschädigten teilweise zum Vorschein kamen. Dem Geschädigten gelang es unter Mithilfe von Arbeitskollegen den 21-jährigen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er hat sich nun wegen Diebstahls vor der zuständigen Staatsanwaltschaft zu verantworten.

Bad Saulgau

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr kam es am Bondorfer Kreisel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw Audi, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Den ersten Ermittlungen zufolge missachtete der Pkw die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser machte daraufhin eine Gefahrenbremsung und kam auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter T. 07581 4820 mit der Polizei Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Unfallverursacher gesucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters wurde am Freitagabend zwischen 17:00 Uhr und 17:35 Uhr ein geparkter Pkw silberner VW Tiguan auf der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro zu kümmern. Möglicherweise steht ein roter Transporter im Zusammenhang mit dem Unfall. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter T. 07552 20160 bei der Polizei Pfullendorf zu melden.

Ostrach/Hoßkirch

Zeugen nach Ausweichmanöver gesucht

Zu einem Ausweichmanöver gezwungen sah sich ein Lkw-Fahrer am Freitagmorgen gegen 08:40 Uhr auf der Strecke zwischen Hoßkirch und Ostrach, nachdem ein entgegenkommender Pkw auf der Mitte der Fahrbahn fuhr. Durch das Ausweichen auf das Bankett blieb der Lkw an einem Schild hängen und beschädigte sich die rechte Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden am Lkw und der Beschilderung wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Pkw, bei dem es sich um einen hellen Mercedes-Benz mit RV-Zulassung handelte, fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter T. 07581 4820 mit der Polizei Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell