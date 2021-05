Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei unter Jugendlichen

Eine größere Schlägerei unter Jugendlichen wurde der Polizei am Freitagabend im Bereich der Pestalozzischule gemeldet. Nachdem hierbei auch Messer und Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein sollen, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an und konnte mehrere Jugendliche im Umfeld kontrollieren. Inwiefern diese direkt an der Schlägerei beteiligt waren, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Jugendsachbearbeiters beim Polizeirevier Friedrichshafen sein. Konkrete Geschädigte haben sich bislang bei der Polizei nicht gemeldet. Diese und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatablauf machen können, werden gebeten sich unter T. 07541 7010 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle eines 40-jährigen Mannes aus dem Kreisgebiet konnten am Freitagabend in Markdorf Anhaltspunkte für eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Dies hatte zunächst die Entnahme einer Blutprobe zur Folge und er wird entsprechend zur Anzeige gebracht.

Überlingen

Lkw beschädigt Leitplanke - Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 22:30 Uhr bis Samstag, 02:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Lkw auf der B31 zwischen Nußdorf und Uhldingen in einer langgezogenen Rechtskurve die Leitplanke und beschmutzte die Fahrbahn, nachdem er nach rechts auf das Bankett gekommen war. Der Lkw entfernte sich unerkannt. Die Fahrbahn musste von der verständigten Feuerwehr gesäubert werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich unter T. 07551 8040 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

