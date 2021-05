Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch

Unfall beim Jugendhaus - Zeuginnen gesucht

Beim Rangieren kam es am Freitag gegen 14:50 Uhr auf dem Parkplatz beim Jugendhaus zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Land Rover Discovery und einem geparkten Pkw Ford Focus. Hierbei wurde der Ford im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Nachdem noch nicht geklärt ist, wer mit dem unfallverursachenden Fahrzeug gefahren ist, werden Zeugen des Unfalls, insbesondere zwei bislang unbekannte Frauen die sich auf dem Parkplatz aufgehalten haben, gebeten, sich unter T. 07561 84880 mit der Polizei Leutkirch in Verbindung zu setzen.

Isny

Brems- und Gaspedal verwechselt

Vier beschädigte Fahrzeuge und ein beschädigter Baum mit einem Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Discounters Am Bühlberg ereignet hat. Der 85-jährige Fahrer verwechselte beim Ausparken Brems- und Gaspedal und fuhr zunächst rückwärts gegen drei geparkte Pkw. Anschließend fährt er nach vorne und überfährt einen kleineren Baum und streift einen weiteren geparkten Pkw bis er schließlich zum Stillstand kommt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mann wird bei der zuständigen Bußgeldstelle zur Anzeige gebracht und es wird eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.

