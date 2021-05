Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug brennt aus

Ein in Flammen stehendes Fahrzeug wurde über Notruf am Freitagmorgen gegen 1 Uhr in der Federburgstraße gemeldet. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge waren Zeugen durch einen Knall auf den brennenden Renault aufmerksam geworden. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg, die mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten anrückte, konnte den Brand rasch löschen und ein Übergreifen auf naheliegende Gebäude verhindern. Neben dem Fahrzeug befand sich eine Papiertonne, die ebenfalls den Flammen zum Opfer fiel. Der Renault brannte vollständig aus, der Sachschaden beträgt rund 9.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern derzeit an. Personen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Brandalarm

Mutmaßlich war der Staub einer Baustelle der Grund für einen Brandalarm in einem Labor in der Elisabethenstraße am Donnerstag gegen 19.20 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg rückte mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an. Der Einsatz wurde für die Wehrleute erschwert, weil sie mit voller Schutzausstattung in den Quarantänebereich des Labors vordringen mussten. Nach einer kurzen Überprüfung konnten die Floriansjünger wieder abrücken.

Schlier

Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss ein 26-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstag gegen 18 Uhr am Dorfplatz mehrere Personen angegangen und im Anschluss Polizeibeamte beleidigt hat. Der betrunkene Tatverdächtige pöbelte zunächst mehrere Passanten an und trat einem bislang unbekannten Radfahrer in den Rücken. Als ein 64-jähriger Zeuge der Tat den Betrunkenen zur Rede stellte, schlug und trat dieser dem Älteren mehrfach ins Gesicht. Im weiteren Verlauf bewarf der 26-Jährige sein Opfer mit leeren Bierflaschen und schlug ihm mit einem Krückstock in den Rücken. Während der Tat beleidigte der betrunkene Mann den 64-Jährigen fortwährend. Dieser fixierte den Tatverdächtigen kurzerhand und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 26-Jährige, bei dem ein Alkoholtest 2,3 Promille ergab, die Beamten und spuckte vor ihnen auf den Boden. Weil weitere Störungen durch den jungen Mann nicht auszuschließen waren, nahmen die Polizisten ihn bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Er muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Das Polizeirevier Ravensburg bittet den bislang unbekannten Radfahrer, der ebenfalls von dem 26-Jährigen angegangen wurde, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Fahrer unter Drogen

Deutliche Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung stellten Polizeibeamte an Donnerstag kurz nach 17 Uhr bei einem 24 Jahre alten Autofahrer fest. Nachdem ein Vortest positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt. Ihn erwarten bei einem positiven Nachweis der Drogen im Blut unter anderem ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot. Weil bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des 24-Jährigen eine Kleinstmenge an Betäubungsmitteln zum Vorschein kam, erwartet den jungen Fahrer nun zudem eine Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes.

Weingarten

Vorfahrt missachtet - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 16.45 Uhr an der Einmündung des Finkenwegs in die Niederbieger Straße. Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer übersah beim Einbiegen in die Niederbieger Straße den Nissan einer 39-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Wolpertswende

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in den vergangenen drei Wochen im Orffweg verursacht. Der Unbekannte touchierte mutmaßlich beim Wenden einen geparkten Mercedes und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die zum Unfallverursacher Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Wangen

Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der B 32 gefordert. Die 26-jährige Lenkerin eines VW wollte aus Richtung Wangen kommend auf die Autobahn in Richtung Memmingen abbiegen und übersah dabei den Daimler eines 77-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die junge Frau schwere, der Senior leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Um die verunfallten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Wangen

Dreister Dieb

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein bislang unbekannter Dieb am Montagmorgen aus einem Baumarkt im Haidösch Akkus im Wert von über 3.000 Euro entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge begab sich der Unbekannte in das Gartencenter und brach dort unbemerkt gewaltsam einen Schrank auf. Aus diesem entwendete er die Akkus unterschiedlicher Hersteller, teilweise mit Ladegeräten, und versteckte sie in Kartons, die für andere Ware ausgegeben waren. An der Kasse bezahlte der Täter nur die auf die Kartons aufgedruckte Ware im Wert von rund hundert Euro und schmuggelte so die Akkus aus dem Markt. Personen, denen am Montag in der Zeit von 7 bis 8.15 Uhr eine verdächtige Person in der Gartenabteilung aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wolfegg

Schmierfink unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter hat in jüngster Zeit die Eisenbahnbrücke in der Alttanner Straße mit einem Schriftzug besprüht. Die Verunstaltung eines Buswartehäuschens in unmittelbarer Nähe geht mutmaßlich ebenfalls auf das Konto des Täters. Hier wurden linksgerichtete politische Motive aufgesprüht. Des Weiteren stellten Polizeibeamte aufgesprühte Buchstaben auf einem Werbeplakat in der Bushaltestelle fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Bodnegg

Grabschändungen auf Friedhof

Mehrere Gräber haben bislang unbekannte Täter innerhalb der letzten fünf Wochen auf dem Friedhof im Kirchweg verunstaltet. Die Unbekannten entfernten unter anderem Blumen und warfen sie auf ein Grab. Abgelegte Figuren nahmen die Täter weg und legten sie in der Nähe wieder ab. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt nicht aus, dass es sich bei den Tätern um Kinder handelt. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07529/97156-0 entgegengenommen.

Leutkirch

Unter Drogen am Steuer

Weil ihnen bei der Kontrolle eines 41 Jahre alten Klein-Lkw-Fahrers deutlicher Marihuanageruch entgegenschlug, nahmen Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg den Mann genauer unter die Lupe. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-Jährige eigenen Angaben zufolge vor der Fahrt einen Joint geraucht hatte. Die Überreste des Joints sowie eine Kleinstmenge Marihuana wurden von den Beamten sichergestellt. Nachdem ein Urintest positiv verlaufen war, musste der Fahrer die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er gelangt nun wegen illegalem Drogenbesitz zur Anzeige und muss darüber hinaus mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot sowie Punkten im Verkehrssünderregister rechnen.

Bad Wurzach

Unfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.45 Uhr im Breiteweg entstanden. Ein 21-jähriger Opel-Lenker übersah beim rückwärts Ausfahren aus einer Einfahrt den Land Rover eines 44-Jährigen, der die Breitestraße ordnungsgemäß befuhr. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

