Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kind von Hund gebissen

Leichte Verletzungen hat ein Kind erlitten, das in der Haydnstraße von einem Hund gebissen wurde. Der Vierbeiner nutzte in einem unachtsamen Moment des Hundehalters die Länge der Leine, um nach dem vorbeilaufenden 4-jährigen Mädchen zu schnappen. Das Kind wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Gegen den Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Friedrichshafen

Erneute Farbschmierereien

Im Felsenbirnenweg sind am Donnerstagabend erneut Farbschmierereien angebracht worden. Der unbekannte Täter brachte beleidigende Graffiti auf der Straße an. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt. Personen, die in der Zeit zwischen 22 Uhr und 23 Uhr in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/ 701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Brandalarm in Wohngemeinschaft

Wegen eines Brandalarms ist die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen am frühen Freitag um kurz nach 1 Uhr in die Heinrich-Heine-Straße ausgerückt. Angebranntes Essen hatte dort in einem Backofen für eine starke Rauchentwicklung gesorgt und den Brandmelder ausgelöst. Zu einem Feuerausbruch kam es nicht. Die Wehrleute lüfteten die Wohnung und die Bewohner konnten nach kurzer Räumung ihre Zimmer wieder beziehen.

Friedrichshafen

Lastwagenfahrer nach Unfall geflüchtet

Einen Schaden von etwa 5.000 Euro hat ein Lastwagenfahrer zurückgelassen, der am frühen Freitag, um kurz nach 2 Uhr, nach einem Unfall auf Höhe des Flughafenareals flüchtete. Der unbekannte Schwerlastlenker kam aus Richtung des Kreisverkehrs auf der B 30 und befuhr die Flugplatzstraße, als er in einer Linkskurve die Straße schnitt. Eine entgegenkommende Audi-Fahrerin musste eigenen Angaben zufolge dem auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden weißen Lkw ausweichen und fuhr gegen die Leitplanke. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/ 701-0 erbeten.

Eriskirch

Personensuche erfolgreich

Mehrere Polizeikräfte haben am Donnerstagmorgen ein Waldstück bei Schlatt auf der Suche nach einem 57-Jährigen durchforstet. Der Mann war zuvor als Fahrgast mit einem Taxi unterwegs, als er den Wagen am Waldrand anhalten ließ, da es ihm schlecht gehe. Im Anschluss verschwand er grundlos im Wald. Da aufgrund seines Gesundheitszustandes eine hilflose Lage anzunehmen war, suchte die Polizei mit mehreren Streifen nach dem 57-Jährigen. Auch eine Drohne war in die Suche eingebunden. Zwei Beamte fanden den Mann letzten Endes unter einer Baumwurzel. Er hatte augenscheinlich eine Panikattacke und litt unter Atemnot. Der Mann wurde Rettungskräften zugeführt, die den Mann medizinisch versorgten.

Salem

Bekiffter Autofahrer

Wegen des Verdachts, unter Drogeneinwirkung ein Auto gefahren zu haben, ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen eine 24 Jahre alte Frau. Beamte hatten die Fiat-Fahrerin am Freitagmorgen kurz vor 2 Uhr in Mimmenhausen kontrolliert. Nachdem sie Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte und auch ein Drogentest positiv reagierte, musste sie die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Bei einer Durchsuchung ihres Fahrzeugs und ihres Zimmers fanden die Polizisten außerdem eine geringe Menge Marihuana. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, kommen auf die 24-Jährige neben einem Strafverfahren wegen Drogenbesitzes ein Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot zu.

Überlingen

Chaosfahrt von Polizei gestoppt - Zeugen gesucht

Einen 67 Jahre alten Autofahrer haben Polizeibeamte aus Überlingen am Donnerstagabend aus dem Verkehr gezogen. Der Mann überfuhr in der Hutbühlstraße in Ernatsreute erst ein Wiesengrundstück und einen angrenzenden 15 Meter langen Gartenzaun. Im Anschluss rammte er einen geparkten Ford Focus und schob diesen gegen einen Carport, den er im Anschluss auch noch streifte. Anstatt mit dem Wagen stehen zu bleiben, setzte der VW-Fahrer seine Fahrt fort. Der inzwischen auf zwei platten Reifen fahrende und aus dem Motorraum rauchende Wagen wurde an der Klöberkreuzung von einer Polizeistreife endgültig gestoppt. Bei dem 67 Jahre alten Fahrer wiesen die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille nach, weshalb er die Streife zu einer Blutentnahme begleiten musste. Seinen Führerschein musste der Fahrer an Ort und Stelle abgeben. Ein Abschleppdienst entsorgte seinen stark beschädigten Wagen. Insgesamt wird der bislang bekannte Sachschaden durch die Chaos-Fahrt auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Da aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann noch in weitere Unfälle verwickelt war, bittet das Polizeirevier Überlingen in diesem Zusammenhang unter der Tel. 07551/ 804-0 um sachdienliche Hinweise.

Deggenhausertal

Fußgänger von Auto erfasst

Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich ein Fußgänger, der beim Überqueren der Badener Straße am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Unmittelbar in einem Kurvenbereich ging der 64-Jährige über die Straße und schaute dabei nicht, ob aus Richtung Wittenhofen Verkehr kam. Just in diesem Moment fuhr ein 29-jähriger Renault-Fahrer um die Kurve, der den Mann zu spät erkannte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Fußgänger von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Am Renault des Fahrers entstand ein eher geringer Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell