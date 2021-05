Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Betrunken randaliert

Sein aggressives Verhalten in betrunkenem Zustand führte für einen 23-Jährigen dazu, dass er die Nacht von Donnerstag auf Freitag in polizeilichem Gewahrsam verbringen musste. Der Mann hatte kurz vor 22 Uhr in der Martin-Staud-Straße zunächst Mitbewohner verbal angegangen, einen Blumentopf zertrümmert und ein Fahrrad gegen die Hauswand geworfen. Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der 23-Jährige sofort äußerst streitsüchtig und ging mehrfach mit erhobenen Armen auf diese zu. Der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Aggressor musste schließlich überwältigt und mit Handschellen gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei ihm einen Wert von über 2,2 Promille. Auch auf dem Polizeirevier Sigmaringen, wo der Betrunkene bis zu seiner Ausnüchterung in einer Zelle untergebracht wurde, griff er die eingesetzten Beamten an und verletzte drei von ihnen dabei leicht. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und möglicher weiterer Straftatbestände ermittelt.

Wald

Drei Verletzte nach frontalem Verkehrsunfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Lindenstraße ereignet hat. Ein 20 Jahre alte Audifahrerin war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie während der Fahrt einer Katze auswich. Sie steuerte den Audi auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Sie selbst erlitt durch den Unfall einen Schock. Ihr 22 Jahre alter Beifahrer und der 27 Jahre alte Entgegenkommende mussten wegen Knochenbrüchen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Meßkirch

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin erlitten, die am Freitagmorgen gegen 11 Uhr an der Einmündung des Ziegelhofwegs in die Kreenheinstetter Straße einem Traktor die Vorfahrt nahm. Die 32-Jährige wollte die Kreuzung vom Ziegelhofweg kommend überqueren und stieß dabei mit dem Landfahrzeug zusammen. Durch die Kollision wurde die Verursacherin in ihrem Audi eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand bei dem Unfall ein Schaden von 8.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der 73 Jahre alte Lenker des Traktors blieb unverletzt.

Schwenningen

Häuslicher Streit wird handgreiflich

Am Donnerstag kam es um kurz nach 23.00 Uhr zunächst aufgrund eines Wasserschadens zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mieter einer Wohnung und seinem Vermieter. Daraufhin wurden beide handgreiflich. Dabei wurde dem 45-Jährigen sein Unterhemd zerrissen, sein 52-jähriger Kontrahent erlitt eine Schwellung am linken Auge und eine Platzwunde oberhalb der Lippe, welche anschließend im Krankenhaus genäht wurde. Gegen beide Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Sigmaringen

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Am Donnerstag gegen 14.50 Uhr wurde ein Graureiher zum Opfer eines jungen Mannes. Der 22-Jährige schlug den Vogel in der Nähe einer Fischzucht mittels einer Stange tot. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Herbertingen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nach einem Wildunfall ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen zwei Männer. Ein 31-Jähriger befuhr am Donnerstag um kurz nach 5.30 Uhr mit seinem 36-jährigen Arbeitskollegen und dessen Audi die B311, da dieser derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt. In Fahrtrichtung Ertingen ereignete sich dann bei der Auffahrt Herbertingen ein Wildunfall. Im Rahmen der Überprüfung wurde im Anschluss festgestellt, dass auch der Fahrer des Pkw zum Unfallzeitpunkt ohne erforderliche Fahrerlaubnis fuhr. Während der 31-jährige Fahrer des Pkw wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird, gelangt der 36-jährige Fahrzeughalter wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Mengen

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand ein 26-Jähriger am Freitagfrüh um kurz nach 1.00 Uhr, der trotz alledem mit seinem Pkw fuhr. Darauf aufmerksam wurden die Polizeibeamten, da sie zuvor zu einer Ruhestörung in die Neue Straße gerufen wurden. Durch eine Zeugin wurde die Streife am Einsatzort darauf hingewiesen, dass ein junger Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss gerade in seinen Pkw eingestiegen und weggefahren war. Aufgrund des Kennzeichens sowie der Beschreibung des Fahrers konnte bei der anschließenden Überprüfung der Wohnanschrift das parkende, noch erwärmte Fahrzeug festgestellt werden. Aus ihm war deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen. Auch der 26-Jährige wurde angetroffen. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle wurde von ihm abgelehnt. Aufgrund der Verdachtsmomente wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche schließlich in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde der 26-Jährige zuhause in die Obhut der Eltern übergeben. Das Ergebnis der Auswertung der Blutprobe entscheidet über den weiteren Fortgang des Ermittlungsverfahrens.

Pfullendorf

Schwerer Diebstahl an Traktoren

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend 19.00 Uhr und Donnerstagfrüh 6.00 Uhr wurde in der Hausener Straße ein besonders schwerer Fall des Diebstahls begangen. Ein oder mehrere noch unbekannte Täter haben auf einem Hof zwei Traktoren ausgeräumt. Diese waren ordnungsgemäß verschlossen und vor einer Maschinenhalle geparkt. Da an den geöffneten Kabinen keine Aufbruchspuren festgestellt wurden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass der oder die Täter Nachschlüssel verwendet haben. Im Innenraum wurden mehrere Fahrzeugdisplays, Armlehnen mit Joysticks und eine Hauptsteuerbox fachgerecht ausgebaut und entwendet. Zudem wurde ein Zugmaul und der hydraulische Oberlenker eines Traktors entwendet. Beide Fahrzeuge sind aufgrund der fehlenden Teile nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Beschädigte Obstbäume

Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro verursachten noch unbekannte Täter am Mittwoch auf dem Missionsberg. Sie beschädigten offenbar mutwillig zwei Obstbäume. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07572/5071 um sachdienliche Hinweise.

Bolstern

Fahren unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand ein 20 Jahre alter Autofahrer, den Polizeibeamte am Donnerstagabend kontrollierten. Der Fahrer des Pkw zeigte bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit Anzeichen auf Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Urintest wurde von ihm abgelehnt, woraufhin eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden an den Vater übergeben. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, kommen auf den jungen Mann eine Anzeige, ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld und ein Eintrag im Verkehrssünderregister zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell