Inzigkofen/ Sigmaringen

Busfahrer gleich mehrfach beleidigt

Mit gleich mehreren Anzeigen wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch muss ein 22 Jahre alter Mann rechnen, nachdem er sich sowohl an einer Bushaltestelle in Engelswies als auch am Busbahnhof in Sigmaringen mit zwei Busfahrern angelegt hat. Da der junge Mann bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen war, besteht vom Busunternehmen gegen ihn ein Hausverbot. Als er am Mittwochmorgen in Engelswies, als auch kurze Zeit darauf am Busbahnhof in Sigmaringen, zwei Busfahrer traf, die er offensichtlich kannte, trat er insgesamt dreimal vor den vorbeifahrenden oder anfahrenden Bus und zwang die Fahrer so zum Bremsen. Im Anschluss zeigte er ihnen jeweils den Mittelfinger. Da er außerdem trotz bestehenden Hausverbots gegen 7.20 Uhr mit einem Bus der Linie fuhr, kommt zudem eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs auf ihn zu.

Sigmaringen

Mann angegriffen

Mit leichten Kopfverletzungen ist am frühen Donnerstagmorgen ein 25 Jahre alter Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er eigenen Angaben zufolge zuvor angegriffen worden war. In der Mühlbergstraße habe ihn ein bislang Unbekannter, den er als etwa 190 cm groß und blond beschreibt, attackiert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Körperverletzung.

Storzingen

Zeugen nach gefährlichem Fahrmanöver gesucht

Nach mehrmaligem Überholen und anschließendem Ausbremsen sucht das Polizeirevier Sigmaringen aktuell Zeugen zu dem Verkehrsmanöver, das sich am Dienstagabend um kurz nach 18 Uhr auf der B 463 zwischen Nollhof und der Ausfahrt Storzingen ereignete. Eine 39 Jahre alte Ford-Fahrerin war in Richtung Albstadt unterwegs, als es im Bereich der dreispurigen Straße zu der Nötigung durch einen braunen Mercedes mit BL-Zulassung kam. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann gehandelt haben, der kurze blonde Haare und eine schlanke und etwa 175 cm große Statur hatte. Er trug eine graues T-Shirt und eine orange Hose. Personen, die das Fahrmanöver beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen

Mann von Spezialkräften in Gewahrsam genommen

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Mittwochabend ein 28 Jahre alter Mann, der letzten Endes, da er eine Gefahr für sich und andere darstellte, von einer Spezialeinheit der Polizei in Gewahrsam genommen und später in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen werden musste. Der 28-Jährige verbarrikadierte sich mithilfe von Holzlatten in seiner Wohnung und drohte damit, sich selbst und andere umzubringen, die versuchen würden, in seine Wohnung zu gelangen. Da bekannt war, dass der Mann mehrere Hieb- und Stichwaffen in der Wohnung aufbewahrte, kam die Spezialeinheit zum Einsatz. Als die Beamten den 28-Jährigen in Gewahrsam nahmen, fanden sich mehrere offen daliegende Schwerter und Messer sowie eine Axt und eine Schleuder. Die Waffen wurden sichergestellt. Alle Beteiligten blieben während des Einsatzes unverletzt.

Pfullendorf

Kirchenfenster beworfen - Polizei sucht Zeugen

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter bereits Ende April ein buntes Glasfenster der St.-Martins-Kirche beschädigt. Der Täter warf nach derzeitigen Erkenntnissen einen Stein gegen das Fenster und verursachte so einen Schaden von 8.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

