Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rollerfahrer stürzt

Weil er eigenen Angaben zufolge die Vorder- mit der Hinterbremse verwechselt hat, stürzte am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Motorroller in der Kemmerlanger Straße und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen angebracht war, das für ein anderes Kleinkraftrad ausgegeben war. Der 42-Jährige gelangt nun wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Ravensburg

Zeugin beobachtet Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Lenkerin eines Renault Zoe hat am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Parkstraße beim Rangieren zweimal einen geparkten Seat Ibiza touchiert und Sachschaden von rund 1.200 Euro verursacht. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtete, stellte die Fahrerin zur Rede. Diese suchte jedoch im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen die Fahrerin des Renault.

Grünkraut

Dieb vergisst Handy

Weil er sein Smartphone am Tatort vergessen hatte, kehrte ein 34-jähriger Dieb am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zurück und wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Der Mann war einer Anwohnerin aufgefallen, weil er unberechtigt Autoreifen aus einer Tiefgarage in der Wangener Straße zum Abtransport bereitlegte. Als die Zeugin den 34-Jährigen ansprach, suchte dieser zu Fuß das Weite. Seine Jacke mit seinem Mobiltelefon ließ der Dieb jedoch versehentlich zurück und musste deshalb umkehren. Die Polizisten zeigten den Mann wegen versuchtem Diebstahl an.

Bodnegg

Angebrannte Zwiebeln lösen Feuerwehreinsatz aus

In Brand geraten ist am Mittwoch gegen 10 Uhr ein Kochtopf in einem Wohnhaus in einem Teilort von Bodnegg. Eine 71-Jährige hatte in dem Topf Zwiebeln angebraten und ihn im Anschluss auf dem Herd vergessen. Ein Familienangehöriger begann mit den Löscharbeiten, die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bodnegg kam mit 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schließlich vollständig löschen. Durch die Flammen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Leutkirch

Zwei leicht Verletzte bei Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von rund 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der K 7917 zwischen Leutkirch und Ottmannshofen ereignet hat. Eine 22-Jährige scherte auf Höhe des Berghofs mit ihrem Seat aus, um an einem stehenden Transporter vorbeizufahren. Im Anschluss fuhr sie nach links in eine Einfahrt. Dies deutete ein nachfolgender 58-jähriger Mercedes-Lenker falsch, setzte zum Überholen des Seat an und prallte in dessen linke Fahrzeugseite. Bei der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Bad Wurzach

Anhänger prallt in Gegenverkehr

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich der bislang unbekannte Lenker eines SUV, nachdem sein Anhänger am Mittwoch gegen 7.15 Uhr auf der L 317a zwischen Eintürnen und Ziegelbach in einen entgegenkommenden Mercedes geprallt war. Der Unfallverursacher geriet zunächst mit seinem Gespann auf das Bankett und beim Gegenlenken auf die linke Fahrspur, wo ein 47-jähriger Mercedes-Lenker fuhr. Der Anhänger des Unbekannten, der über einen Gitteraufbau verfügte, prallte gegen die linke Seite des Mercedes. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Nach der Kollision fuhr der Lenker des Gespanns weiter und beging Unfallflucht. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Weingarten

Mann nach Beschädigung von Linienbus in Polizeigewahrsam

Die Scheibe einer Bustür hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein 20-Jähriger an der Bushaltestelle am Charlottenplatz eingeschlagen. Der betrunkene Mann stolperte wegen seines schwankenden Ganges beim Einsteigen in Richtung des Fahrers und riss die dort angebrachte Plexiglasscheibe herunter. Als der Busfahrer ihn daraufhin des Fahrzeugs verwies, trat er von außen gegen die Tür, sodass diese zu Bruch ging. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Nach kurzer Flucht stellten Polizeibeamte den Betrunkenen am Löwenplatz. Dort bespuckte er einen Polizisten mehrmals, sodass er letztendlich unter Gegenwehr zum Polizeirevier gebracht werden musste. Der 20-Jährige verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Neben den Kosten für diese Übernachtung erwarten ihn nun Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung.

Amtzell

Mann leistet Widerstand

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte muss sich ein 34 Jahre alter Mann verantworten, der am Mittwochmorgen von zwei Polizeistreifen in eine psychiatrische Fachklinik transportiert wurde. Der 34-Jährige befand sich im Wohnhaus der Eltern in einem psychischen Ausnahmezustand, sodass diese sich veranlasst sahen, die Polizei zu rufen. Da aufgrund des Verhaltens des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er andere gefährdet, wurde er nach Rücksprache mit einem Arzt in die Klinik eingeliefert. Weil sich der 34-Jährige massiv wehrte und sperrte, musste er letzten Endes mit Handschellen geschlossen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Wangen

Unfallflucht in Hofraum

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen gegen einen 56 Jahre alten Autofahrer, der im Verdacht steht, am Mittwochmorgen in der Gegenbaurstraße einen geparkten Audi angefahren zu haben. Durch die Kollision entstand insgesamt ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die den Unfall, der sich gegen 09 Uhr ereignet haben soll, beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/ 984-0 zu melden.

Argenbühl

Betrunkener Radfahrer widersetzt sich Polizei

Massiven Widerstand hat am Mittwochmittag ein Radfahrer geleistet, der wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe abgeben musste. Gegen 12.30 Uhr war der 53 Jahre alte Radler aufgefallen, weil in der Freie Bauernstraße gestürzt war. Mitgeführte Alkoholflaschen gingen dabei zu Bruch. Da er insgesamt einen sehr betrunkenen Eindruck machte und sich durch den Sturz leicht verletzte, wurde er vom Rettungsdienst untersucht. Nachdem der Verdacht im Raum stand, dass der 53-Jährige nicht mehr fahrtauglich war und angenommen werden musste, dass er bei den Maßnahmen der Polizei nicht freiwillig mitwirkt, wurde er letztendlich mit Handschließen geschlossen und trotz heftiger Gegenwehr ins Krankenhaus gebracht. Einen Polizeibeamten verletzte er dabei leicht. Sollte das Blutergebnis den Verdacht der Beamten bestätigen, hat sich der Radfahrer neben des Widerstandes auch wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Bergatreute

Diebstahl eines Lammes

Im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag wurde in der Dorfstraße in Gwigg ein vier Monate altes Lamm entwendet. Das Tier befand sich zur Tatzeit auf einem umzäunten Grundstück. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Aulendorf

Kind prallt gegen Pkw

Ein Kind hat am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Imterstraße bei einem Verkehrsunfall einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht und sich leicht verletzt. Nach Aussagen von Zeugen befuhr der Junge mit seinem Fahrrad, von der Mutter gefolgt, die Straße Bergesch in Richtung Imterstraße, wo es schließlich die Kontrolle verlor und gegen den fahrenden Pkw eines 62-Jährigen prallte. Er zog sich durch den Aufprall Verletzungen am rechten Handgelenk und der rechten Schulter zu.

Bad Waldsee

Kollision zweier Fahrzeuge

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein 53-jähriger VW-Lenker am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der L 316 in der Ortschaft Volkertshaus. Dort brach ihm aufgrund starkem Graupels und Regens das Fahrzeugheck aus und er kam auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm ein 53-jähriger VW-Fahrer entgegenkam. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. An beiden Pkw entstand insgesamt Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Bad Waldsee

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Weil er am Mittwoch gegen 16.00 Uhr mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, erwartet einen 23-Jährigen nun eine Anzeige, ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld und ein Eintrag im Verkehrssünderregister. Bei einer stationären Verkehrskontrolle in der Gaisbeurer Straße stellten Polizeibeamte bei dem jungen Fahrer eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum fest. Nach einem freiwilligen und positiven Drogenschnelltest veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten dem 23-Jährigen die Weiterfahrt. Er gelangt nun bei einem entsprechenden Nachweis der Drogen im Blut zur Anzeige.

Wangen

Zusammenstoß beim rückwärts Ausparken

Nicht unerheblich ist der Sachschaden nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 15.46 Uhr auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße ereignet hat. Ein 22-jähriger Audi-Lenker übersah beim Rückwärtsfahren den stehenden Pkw einer 58-Jährigen und kollidierte mit diesem. Während beide Fahrer unverletzt blieben, entstand an den beiden Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Amtzell

Wirtschaftlicher Totalschaden nach Zusammenstoß mit Anhänger

Auf der K 7991 kam es am Mittwoch kurz nach 11 Uhr auf Höhe Untermatzen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 64-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger fuhr auf der schmalen Nebenstraße von Karbach kommend in Richtung Felbers. Dort kam ihm in einer scharfen Linkskurve ein 65-jähriger Citroen-Fahrer entgegen. Obwohl beide Verkehrsteilnehmer möglichst weit rechts fuhren, stießen sie der Kurve zusammen. Hierbei kollidierte der Anhänger der Zugmaschine mit der linken Front des Pkw. An dem Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell