Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 73-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18 Uhr in Ittenhausen. Eine 42-jährige Pkw-Lenkerin wollte von einer Nebenstraße in die Teuringer Straße einfahren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radler, der den Fahrradweg entlang der Teuringer Straße in stadtauswärtige Richtung befuhr. Durch die folgende Kollision stürzte der Fahrradfahrer über die Motorhaube des Wagens zu Boden. Obwohl der 73-Jährige zur Unfallzeit einen Fahrradhelm trug, zog er sich lebensgefährliche, teils innere Kopfverletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rahmen des Fahrrads brach durch die Wucht des Aufpralls. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro verursachte eine 28-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Georgstraße. Die Frau fuhr rückwärts aus einer Garage aus und stieß dabei gegen ein geparktes Fahrzeug. Dadurch wurden beide Pkw beschädigt.

Friedrichshafen/Meckenbeuren

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Dienstagnachmittag Verkehrskontrollen in Friedrichshafen und Meckenbeuren durch. Hierbei wurde eine nicht unerhebliche Anzahl an Verstößen festgestellt. Zwei Personen nahmen am Straßenverkehr teil, obwohl sie keine dafür erforderliche Fahrerlaubnis besaßen. Gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eröffnet. In einem Fall gelangen die Arbeitgeber mit zur Anzeige, da sie die Fahrten zuließen, ohne sich zuvor vom Vorhandensein einer gültigen Fahrerlaubnis überzeugt zu haben. Insgesamt 18 Mal benutzten Fahrzeuglenker während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Sie müssen mit empfindlichen Bußgeldern von je 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Ein Fahrradfahrer, der ebenfalls fahrenderweise sein Handy benutzte, wird sich auf ein Verwarnungsgeld von 55 Euro einstellen müssen. Bei einem Fahrzeugführer ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Auch gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Außerdem wurden zehn Verkehrsteilnehmer festgestellt, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Meckenbeuren

Baufahrzeuge beschädigt

Zwei Planierraupen, die in einer Kiesgrube in Meckenbeuren-Langentrog abgestellt waren, sind durch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 08.05.21 und dem vergangenen Montag beschädigt worden. An beiden Maschinen wurde vermutlich mit einem vor Ort gefundenen Spaten die Verglasung der Fahrerkabinen eingeschlagen und dadurch zerstört. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden an Tel. 07542/93710 erbeten.

Oberteuringen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Raiffeisenstraße. Gegen 15.30 Uhr übersah ein 63-jähriger Pkw-Lenker beim rückwärts Ausparken einen vorbeifahrenden Wagen und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt, verletzt wurde niemand.

Markdorf

Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfall verursacht

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hat ein 51-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Eisenbahnstraße verursacht. Der Mann prallte beim rückwärts Ausparken gegen einen vorbeifahrenden Wagen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 51-Jährigen Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung fest. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Vortest ergab einen Atemalkoholwert von annähernd 1,8 Promille. Der Fahrer, der nun entsprechend angezeigt wird, musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, sein Führerschein wurde vor Ort einbehalten.

Salem

Streit eskaliert

Bereits länger andauernde Streitigkeiten aus einem kürzlich beendeten Arbeitsverhältnis zwischen zwei 46 und 31 Jahre alten Männern fanden am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der L 201 zwischen Mimmenhausen und Stefansfeld ihren vorläufigen Höhepunkt. Die beiden Beteiligten waren dort mutmaßlich zufällig mit ihren Fahrzeugen aufeinandergetroffen, woraufhin der Ältere den Klein-Lkw des Jüngeren trotz stockenden Verkehrs überholte. Dabei scherte der 46-Jährige knapp vor dem Lkw wieder ein und bremste den Angaben des 31-Jährigen zufolge plötzlich und grundlos so stark ab, dass er seinerseits nicht mehr rechtzeitig halten konnte und auf den Pkw des Älteren auffuhr. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden. Im Anschluss entwickelte sich zwischen den Kontrahenten auf offener Straße eine Rangelei, in deren Verlauf der 46-Jährige dem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Nachdem ein Zeuge dem Jüngeren zu Hilfe geeilt war, sei dann der Ältere zu Boden gebracht worden und habe sich dabei am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen alle Beteiligten unter anderem wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung. Nachdem beide Parteien in ihren Schilderungen den Geschehensablauf teils unterschiedlich darstellen, sucht das Polizeirevier Überlingen unbeteiligte Zeugen, die den Streit am Ortseingang von Stefansfeld mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

