Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall

Eine heruntergefallene Flasche war Angaben der Verursacherin zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 19 Uhr in der Federburgstraße. Die 20-jährige Fiat-Lenkerin streifte, abgelenkt durch die Flasche in ihrem Fußraum, einen geparkten VW Touran. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Polizei löst Abi-Feier auf

Eine Abi-Feier mit mehr als 100 Teilnehmern wurde der Polizei am Montag gegen 17.30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen an der Burachhalle hatten die Feiernden bis auf wenige Personen das Weite gesucht. Zur Verhinderung einer Fortsetzung der Party beschlagnahmten die Beamten die Musikbox eines 18-Jährigen. Zurückgebliebene Gegenstände wie Rucksäcke und Kleidungsstücke wurden von den Polizisten sichergestellt und konnten im Nachhinein mehreren 18- und 19-Jährigen zugeordnet werden. Die Beamten erteilten den übrig gebliebenen Partygästen einen Platzverweis. Verstöße gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung konnten von den Polizisten nicht mehr festgestellt werden.

Baienfurt

Unfall mit Roller

Leichte Verletzungen erlitt ein 80-jähriger Fahrer eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11 Uhr in der Niederbieger Straße. An der Einmündung zur Waldseer Straße wollte der Senior rechts am VW eines 68-Jährigen vorbeifahren. Weil dieser aufgrund der roten Ampel jedoch bremste, fuhr der 80-Jährige dem Pkw mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann an der Unfallstelle medizinisch. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Wangen

Fahrzeug kracht in Leitplanke

Rund 4.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der L 325 zwischen Herfatz und Leupolz entstanden. Eine 63-jährige Mitsubishi-Lenkerin kam mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Weil ihr Wagen durch die Kollision Kraftstoff verlor, musste die Straßenmeisterei mit einem Bagger anrücken, um die kontaminierte Erde abzugraben. Der verunfallte Mitsubishi wurde abgeschleppt.

Wangen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 60-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 6.40 Uhr in der Erzbergerstraße. Ein 37 Jahre alter Opel-Lenker fuhr aus einem Betriebsgelände aus und übersah dabei den Radfahrer, der den dortigen Radweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der 60-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Vogt

Muldenkipper kippt um

Eine verletzte Person und gut 120.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf der L 324 zwischen Unterhalden und Grund ereignet hat. Ein 30-Jähriger kam mit seinem Muldenkipper-Sattelzug nach rechts auf das aufgeweichte Bankett und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte das mit Erdaushub beladene Gespann auf dem abschüssigen Gelände um. Der 30-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Während der Bergungsmaßnahmen durch eine Spezialfirma war die Landesstraße voll gesperrt.

Vogt

Mann attackiert 44-Jährigen

Ermittlungen wegen Körperverletzung hat der Polizeiposten Vogt gegen einen 43-Jährigen eingeleitet, nachdem dieser am Dienstag kurz vor 10 Uhr einen 44-Jährigen zusammengeschlagen hat. Das Opfer befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Langacker" und unterhielt sich mit einem Zeugen. Der Tatverdächtige soll sich in das Gespräch eingemischt und dem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als das Opfer zu Boden ging, schlug und trat der 43-Jährige weiter auf den Älteren ein. Der 44-Jährige wurde durch die Attacke mittelschwer im Gesicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Der Tatverdächtige wird nun entsprechend angezeigt.

Amtzell

Abgelöste Radkappe prallt in Gegenverkehr

Vom Pkw eines bislang unbekannten Fahrers löste sich am Dienstag gegen 15.20 Uhr auf der K 8047 zwischen Hinterberg und Amtzell eine Radkappe und beschädigte den Wagen eines entgegenkommenden 50-Jährigen. Hinweise zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer erbittet der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0.

Isny

Rettungssanitäter beleidigt

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands eines 55-Jährigen wurden am frühen Mittwochmorgen Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Weil sich der Mann zudem in seiner Wohnung eingeschlossen hatte, musste auch die Freiwillige Feuerwehr anrücken. Im Laufe der weiteren Maßnahmen beleidigte der 55-Jährige einen 31-jährigen Rettungssanitäter. Der Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht und gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Bad Wurzach

Junger Mann beschädigt Fahrzeuge

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein 26-jähriger Tatverdächtiger am Mittwoch gegen 2.30 Uhr im Stadtgebiet verursacht. Der junge Mann wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er in der Biberacher Straße von mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen abriss. An einem Auto wurde zudem der Außenspiegel beschädigt. Eine alarmierte Polizeistreife traf den alkoholisierten 26-Jährigen an und erteilte ihm einen Platzverweis. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Darüber hinaus muss der junge Mann mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültigen Ausgangsbeschränkungen rechnen. Noch unklar ist, ob der Tatverdächtige auch für einen ausgehobenen Schachtdeckel in der Herrenstraße verantwortlich ist. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können oder eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Grillhütte verunstaltet

Die Grillhütte am Seibranzer Grillplatz in der Straße "Im Greutfeld" wurde in den vergangenen Wochen von bislang unbekannten Tätern mittels Farbspray verunstaltet. Die Unbekannten sprühten unter anderem Motive und Zahlen auf die Innenwände. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell