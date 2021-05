Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseeekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Elektronikshop

In ein Ladengeschäft für Elektronikartikel in der Ailinger Straße sind am frühen Mittwochmorgen Einbrecher eingestiegen. Die Täter verschafften sich über den Haupteingang Zutritt zum Geschäft und entwendeten sämtliche ausgestellten Mobiltelefone. Der genaue Warenwert der Vorführgeräte ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr verschloss die aufgebrochene Türe am frühen Morgen provisorisch. Die Polizei ermittelt.

Friedrichshafen

Wegen Insekt Unfall verursacht

Da sie ein Insekt im Innenraum ihres Wagens vertreiben wollte, ist eine Autofahrerin am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße auf einen geparkten Anhänger aufgefahren. Die 28 Jahre alte Fahrerin verursachte damit an dem Hänger und ihrem Renault insgesamt einen Schaden von etwa 7.000 Euro. Ob das Insekt überlebt hat, ist nicht bekannt.

Friedrichshafen

Graffiti auf Straße

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Felsenbirnenweg ein Graffiti auf der Straße angebracht. Ob durch die Schmiererei mit beleidigendem Inhalt ein Schaden entstanden ist, wird aktuell geprüft. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im Felsenbirnenweg zwischen 20 und 05.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand ein 32 Jahre alter Autofahrer, den eine Polizeistreife am Dienstagnachmittag in der Flugplatzstraße kontrollierte. Der Audi-Fahrer zeigte bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit Anzeichen auf Drogenbeeinflussung. Als ein Vortest positiv ausfiel und auch ein Atemalkoholtest einen geringen Wert erbrachte, bedeute dies für den Mann das Ende der Fahrt. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, kommen auf den Mann eine Anzeige, ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld und ein Eintrag in Verkehrssünderregister zu.

Friedrichshafen

Einbrecher in Wertstoffhof gestellt

Drei Einbrecher im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sind am Dienstag beim Einsteigen in den Wertstoffhof Ailingen von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt worden. Die Täter hatten bereits Autobatterien und Hosen in ihre Rucksäcke gepackt und waren dabei, den Zaun zu übersteigen, als sie von dem Zeugen gestellt wurden. Auf die Täter kommen nun Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls zu.

Friedrichshafen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht aktuell das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem am Montagnachmittag ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkdeck des Bodenseecenters einen abgestellten Mercedes angefahren hat. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mercedes zwischen 16 und 17 Uhr von einem roten Pkw angefahren worden ist. Hinweise werden unter Tel. 07541/ 701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Lkw fährt Stromverteilerkasten um

Den Einsatz von Feuerwehr und Stadtwerken forderte am Dienstagmorgen um kurz nach 8 Uhr ein Unfall im Industrieweg, bei dem ein Lkw-Fahrer einen Stromverteilerkasten beschädigte. Der 33 Jahre alte Lastwagenfahrer hatte den Industrieweg befahren, obwohl dieser für Lkw gesperrt ist. Beim Einbiegen stieß er mit dem am Eck stehenden Stromverteiler zusammen. Der Kasten wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass ein Kabel im Inneren in Mitleidenschaft gezogen wurde und im Anschluss zu qualmen begann. Zur Reparatur des Kabels musste der Strom durch die Stadtwerke etwa zehn Minuten abgestellt werden. Der entstandene Schaden ist bislang unbekannt.

Kressbronn

Hoher Schaden durch Auffahrunfall

Ein hoher Schaden von etwa 10.000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr auf der B467 auf Höhe einer Tankstelle entstanden. Ein 61 Jahre alter Peugeot-Lenker bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Porsche halten musste, und fuhr auf. Der Peugeot war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Kressbronn

Rücksichtsloser Lkw-Fahrer

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen aktuell gegen einen Lastwagenfahrer, der am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Der 58 Jahre alte Schwerlastfahrer fuhr in Schlangenlinien von Lindau kommend und kam auch auf die Gegenspur, sodass ein dortiger Audi-Fahrer ausweichen musste. Beim Abbiegen auf die B467 in Richtung Tettnang auf Höhe von Kressbronn nahm er einem Autofahrer die Vorfahrt und fuhr ungebremst von der Auffahrt auf die Bundesstraße. Das ermittelnde Polizeirevier Friedrichshafen, das den Fahrer kurze Zeit später stoppte, bittet nun Zeugen, insbesondere gefährdete Autofahrer, sich unter Tel. 07541/ 701-0 zu melden.

Überlingen

Handtasche aus Pkw gestohlen

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Oberriedweg hat ein Dieb am Dienstagmorgen aus einem mutmaßlich unverschlossenen Pkw eine Handtasche gestohlen. Der Täter schlug zwischen 10.30 und 11.30 Uhr zu und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Überlingen bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07551/ 804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach wiederholtem Fahren ohne Erlaubnis - Fahrzeug beschlagnahmt

Die Beschlagnahme ihres dreirädrigen Kleinkraftrades war die Konsequenz für eine 38 Jahre alte Frau, die am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Wie die Polizisten bei der Überprüfung herausfanden, war die 38-Jährige nicht dazu befugt, das Dreirad zu nutzen. Da sie zudem bereits in der Vergangenheit des Öfteren wegen Fahrens ohne entsprechende Erlaubnis aufgefallen war, beschlagnahmten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz das Fahrzeug.

Frickingen

Brand auf Firmengelände

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Schmorbrand in einem Stromverteilerkasten einer Firma in der Austraße gewesen sein, zu dem die Feuerwehr am Dienstagnachmittag ausrücken musste. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Frickingen und Salem löschten den Brand des Kastens. Die Stadtwerke unterbrachen im Anschluss die Stromzufuhr zum Verteiler. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

