Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Bewegungsmelder beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 17.50 Uhr in der Antonstraße einen Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro verursacht. Der nach Zeugenaussagen etwa 20-jährige Tatverdächtige bemalte mit einem Filzstift den Bewegungsmelder eines Mehrfamilienhauses. Er war mutmaßlich in einer Gruppe von fünf Jugendlichen unterwegs. Der Tatverdächtige, etwa 1,80 bis 1,85 m groß und schlank, ist Bartträger und soll zur Tatzeit eine blaue Winterjacke mit rotweißen Streifen sowie eine schwarze Wollmütze getragen haben. Er verließ nach Angaben der Zeugen noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreife die Örtlichkeit. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringen

Fahrerflucht nach Ausweichmanöver

Beim Ausweichmanöver eines Fahrzeugführers in der Rechtskurve Laizer Straße, Kreuzung Antonstraße, ist am Dienstagfrüh gegen 6.50 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro entstanden. Eine 28-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der Laizer Straße in Fahrtrichtung Antonstraße, als ihr in der Rechtskurve ein 80-jähriger BMW-Fahrer leicht versetzt auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Durch ihr Ausweichmanöver kollidierte die Opel-Fahrerin mit dem rechten hinteren Reifen / Felgen mit dem Randstein. Der BMW-Fahrer flüchtete daraufhin. Dieser konnte jedoch mithilfe des abgelesenen Kennzeichens festgestellt werden. Der 80-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Frohnstetten

Beschmierte Corona Teststation

Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Stetten am kalten Markt eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag und Samstag die Corona-Teststation in der Ebinger Straße beschädigt hat. Der Unbekannte hinterließ auf dem Pavillon einen Schriftzug mit schwarzer Farbe, der die Pandemie infrage stellt, und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 200 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten am kalten Markt unter Tel. 07573/815 zu melden.

Neufra

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein 57-jähriger Seat-Lenker am Dienstag gegen 13.35 Uhr im Bereich der Einmündung zur L448. Dort übersah er einen verkehrsbedingt haltenden Ford Fiesta einer 23-Jährigen und fuhr auf diesen auf. An beiden Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bad Saulgau

Streitigkeit nach Öffnen der Fahrertür

Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro hat am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr ein Autofahrer auf dem Parkplatz in der Moosheimer Straße verursacht. Der 64 Jahre alte Lenker eines Daimler-Benz beschädigte mit seiner Autotür beim Aussteigen einen nebenan abgestellten Audi. Nachdem ein Insasse des Audi den Mann auf den Vorfall angesprochen hatte, kam es zum Streit. Der Fahrer des Daimler-Benz verließ daraufhin zunächst die Unfallörtlichkeit, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Bad Saulgau

Mann rastet aus

Aus nichtigem Grund ist ein 22 Jahre alter Mann am Dienstagabend erst auf seine Mitbewohner und dann auf die hinzugerufene Polizei losgegangen. Der Angreifer verletzte dabei einen 77 Jahre alten Mitbewohner und eine eingreifende Polizistin. Er musste letzten Endes gefesselt und einem Arzt vorgeführt werden, der den 22-Jährigen wegen seines psychischen Ausnahmezustandes und des Verdachtes, dass er unter akuter Drogen- und Alkoholeinwirkung stand, in eine Fachklinik einwies. Auf den jungen Mann kommen nun unter anderem Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte zu.

Meßkirch

Jugendlicher Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ohne gültige Fahrererlaubnis war ein Rollerfahrer unterwegs, den eine Polizeistreife am frühen Mittwochmorgen in der Uhlandstraße kontrollierte. Da er zudem keine plausible Erklärung liefern konnte, wem der benutze Roller gehörte, wurde dieser samt Fahrzeugschlüssel von der Polizeistreife einbehalten. Bei der weiteren Durchsuchung des 17-Jährigen fanden die Beamten außerdem Kleinmengen an Betäubungsmitteln. Da auch ein Drogenvortest darauf hindeutete, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Straf- und Bußgeldverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell