PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Leutkirch

Versuchter Automatenaufbruch

Ein Bankautomat im Gebäude eines Einkaufsmarktes in der Steinbeisstraße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag von Dieben beschädigt worden. Die Täter hebelten die Türen des Geldausgabeautomats auf und versuchten, an Beute zu kommen, scheiterten aber letztendlich. Die Diebe zogen unverrichteter Dinge von Dannen und hinterließen am Automaten einen Schaden von etwa 5.000 Euro.

Ravensburg

Autoradios und Reifen gestohlen

Auf Alufelgen, Reifen, Autoradios sowie Bordcomputer hatten es Einbrecher abgesehen, die am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Autohändlers im Gewerbegebiet Karrer unterwegs waren. Die Täter machten auch nicht vor dem Einschlagen von Autoscheiben halt und erbeuteten so Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Nach Diebstahl in Haft

Beim Ladendiebstahl erwischt worden ist am Montagmittag um kurz vor 12 Uhr eine 25-Jährige. Die Frau entnahm mehrere Artikel aus den Regalen, steckte sie in ihren Rucksack und wollte im Anschluss den Einkaufsmarkt in der Weststadt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete den Diebstahl und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung der Frau eine Kleinmenge illegaler Drogen. Des Weiteren stelle sich heraus, dass die 25-Jährige wegen anderer Diebstahlsdelikte zur Festnahme ausgeschrieben war. Sie wurde somit im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Graffiti an Firmengebäude geschmiert

Anzügliche Worte und Symbole sprühte ein unbekannter Schmierfink in der Zeit zwischen Donnerstag und Montag an die Außenfassade eines Firmengebäudes im Gewerbegebiet in Schmalegg. Er verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Marktleiter auf Wochenmarkt angegangen

Wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten muss sich eine 18 Jahre alte Frau verantworten, die am Samstagmorgen um kurz vor 9 Uhr in der Marktstraße mit einem Marktleiter aneinandergeraten war. Die Frau war trotz Verbots mit ihrem Fahrrad fahrend und ohne Mund-Nasen-Schutz auf dem Marktgelände unterwegs, weshalb der Amtsträger sie anhielt. Nach einem Streitgespräch wollte die uneinsichtige 18-Jährige einfach weiterfahren, weshalb der Marktleiter den Lenker des Rades ergriff. Daraufhin schlug die junge Frau nach ihm und verletzte ihn leicht. Im Anschluss versuchte sie davonzulaufen, wurde aber von einem Passanten, der sich der Frau in den Weg stellte, aufgehalten. Der Marktleiter ergriff den Gepäckträger des Fahrrads, wodurch die 18-Jährige zu Sturz kam und sich leicht an den Füßen verletzte. Das Polizeirevier Ravensburg ist mit den Ermittlungen betraut.

Boms

Drogenlieferungen aufgeflogen

Zwei Päckchen mit illegalen Betäubungsmitteln hat sich ein 25 Jahre alter Mann am vergangenen Freitag zuliefern lassen. Da er die Päckchen nach Absprache an die Firma seines Vermieters adressierte, falls er nicht zuhause sein sollte und der Vermieter die an ihn adressierten Päckchen öffnete, flog die Drogenlieferung auf. Zwei Mal 25 Gramm Marihuana beschlagnahmte die hinzugerufene Polizei. Auf den 25-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Bad Waldsee

Rad löst sich und prallt in Gegenverkehr

Leichte Verletzungen haben eine Fahrerin und ihre Beifahrerin am Montag gegen kurz nach 17 Uhr auf der B 30 erlitten, als sie mit einem Rad zusammenstießen, dass sich an einem entgegenkommenden Pkw gelöst hatte. Die 50-Jährige und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin waren in Richtung Ravensburg unterwegs, als ihnen das Rad entgegenkam. Es hatte sich während der Fahrt am BMW eines in Richtung Ulm fahrenden 23-Jährigen gelöst und war auf die Gegenfahrbahn gerollt. Wegen ihrer Verletzungen wurden die beiden Frauen vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr Bad Waldsee streute auslaufende Betriebsstoffe der verunfallten Pkw ab. Insgesamt war am Opel ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der B 30 kurzzeitig zu Behinderungen.

Aulendorf

Auto beschädigt

Am Montagabend zwischen 20.30 Uhr und 21.50 Uhr demolierte in der Hermann-von-Vicari-Straße ein unbekannter Täter durch Tritte die Heckklappe eines geparkten Pkw. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Betrüger bringen Eheleute um Erspartes

40.000 Euro haben Trickbetrüger erbeutet, die am gestrigen Montag ein Ehepaar übers Ohr gehauen haben. Mit einem sogenannten Schockanruf gaukelten sie der 68 Jahre alten Frau vor, dass ihre Tochter für einen tödlichen Verkehrsunfall verantwortlich sei. Um ihr zu helfen sei ein größerer Geldbetrag nötig, den die Eheleute von der Bank abhoben und im Anschluss in Lindau einer Kontaktperson übergaben. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor sogenannten Schockanrufen!

Tipps, um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen:

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die betroffene Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Wangen

Fahrzeuge stoßen zusammen

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Ravensburger Straße ist am Montag gegen 13.15 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. Ein 67-jähriger VW-Fahrer wollte an der Einmündung der Straße "Fronwiesen" in Richtung der Ravensburger Straße nach links abbiegen. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer hielt auf Höhe des dortigen Bahnübergangs an, um eine Passantin das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dies verstand der VW-Lenker missverständlich als Zeichen, seinen Abbiegevorgang zu ermöglichen, und kollidierte mit dem Lkw. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Wangen

Pkw auf Parkplatz angefahren und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat am Montag kurz nach 19.30 Uhr eine Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Bregenzer Straße verursacht. Die 82 Jahre alte Lenkerin eines Daimler-Benz beschädigte beim Parken einen abgestellten Skoda Fabia. Anschließend verließ sie die Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Fahrerin des Skoda gelang es, die Unfallverursacherin ausfindig zu machen. Die 82-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Wangen

Kollision mit Dachrinne

Ein bislang unbekannter Fahrer hat im Zeitraum zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 17 Uhr, mit seinem Fahrzeug eine Dachrinne in der Friedhager Straße in Primisweiler beschädigt. Der Unfallverursacher kollidierte mit der Dachrinne an einem Dachvorsprung und verursachte einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Verkehrsteilnehmer alkoholisiert unterwegs

Bei der Kontrolle eines 62-jährigen Fahrzeuglenkers im Stadtgebiet schlug Polizeibeamten am Montag gegen 18.40 Uhr deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Weil ein Alkoholtest über 0,5 Promille ergab, gelangte der Mann zur Anzeige und muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten im Verkehrssünderregister und einem Fahrverbot rechnen. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen.

Wangen

Halle demoliert

Ein bislang unbekannter Täter hat auf einem Betriebsgelände in der Straße "Ausrüstung" in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht. Mittels Bierflaschen schlug der Unbekannte Fensterscheiben ein und hinterließ mit Sprühfarbe auf mehreren Wänden verschiedene Schriftzüge. Zudem zündete der Täter mehrere Papierschnipsel an. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Aichstetten

Autopanne wird zum Verhängnis

Dank einer Autopanne ist eine Autofahrerin, die unter der Wirkung berauschender Mittel stand und zudem derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besaß, einer Streife der Verkehrspolizei ins Netz gegangen. Die 41 Jahre alte Frau hatte ihren Klein-Lkw an einer nahegelegenen Rastanlage mit dem falschen Brennstoff betankt, weshalb der Wagen in der Auffahrt auf die A96 bei Aichstetten in südliche Fahrtrichtung liegen blieb. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife, die das gefährlich stehende Fahrzeug hilfsbereiter Weise absicherte, bemerkte schnell, dass es aus dem Wagen nach Marihuana roch. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine Kleinmenge der Droge bei dem 24-jährigen Beifahrer. Ein Drogentest bei der Fahrerin war zudem positiv, weshalb sie die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten musste. Das Fahren war ihr aber, wie sich herausstellte, generell nicht erlaubt. Ihr Führerschein war der Lenkerin für den deutschen Raum aberkannt worden. Dies hatte das sofortige Ende der Fahrt zur Folge. Auf die 41-Jährige kommen nun diverse Anzeigen zu. Auch der Beifahrer muss mit einer Anzeige rechnen.

Vogt

Holzklotz von Transparent beim Baumcamp fällt auf Straße

Nachdem mehrere Hinweisgeber die Polizei informiert hatten, dass ein im Bereich des Baumbesetzer-Camps im Altdorfer Wald über die L 317 gespanntes Banner offenbar erst kürzlich mit Holzscheiten beschwert worden war, wurde die von den Zeugen als äußerst gefährlich beschriebene Situation gestern von einer Streifenwagenbesatzung überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass einer der drei Holzklötze, die an der unteren Kante des Transparents angeknotet waren und wohl dazu dienen sollten, den Stoff im Wind nach unten hin zu stabilisieren, bereits auf die Straße gefallen war. Das Scheit hatte sich mutmaßlich durch das böige Wetter aus seiner völlig unzureichenden und laienhaft zusammengebundenen Befestigung gelöst. Nur dem Zufall dürfte es zu verdanken sein, dass in dem Moment kein Fahrzeug vorbeifuhr und somit niemand zu Schaden kam. Aufgrund der Gefahrenlage wurde das Transparent daraufhin gestern Abend nach polizeilicher Anordnung von Mitgliedern der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Weingarten abgehängt und von der Polizei sichergestellt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

