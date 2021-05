Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann greift Security-Mitarbeiter an

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 18-Jähriger rechnen, der am Montag kurz nach 19 Uhr in einem Discounter in der Straße "In der Au" auf einen Sicherheitsangestellten losgegangen ist. Der junge Mann betrat den Verkaufsraum mit einer lauten Musikbox. Der Security-Mitarbeiter bat ihn, die Musik abzustellen, woraufhin der Tatverdächtige diesen beleidigte. Der 44-jährige Sicherheitsmann begleitete den 18-Jährigen vor die Tür, wo dieser zunehmend aggressiv wurde und versuchte, sein Opfer mit Faustschlägen im Gesicht zu treffen. Schließlich trat der Jüngere dem Älteren mit dem Fuß in den Bauch. Zeugen des Vorfalls eilten dem 44-Jährigen zu Hilfe und konnten den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Weil sich dieser zur Wehr setzte, wurde ein 31-Jähriger leicht verletzt. Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten zeigte sich der junge Mann sehr aggressiv und beleidigte diese mit üblen Ausdrücken. Die Beamten nahmen den Aggressor in Gewahrsam. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen beschädigte der alkoholisierte Tatverdächtige den Streifenwagen durch einen Tritt und leistete Widerstand. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Sigmaringen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16 Uhr in der Hohenzollernstraße entstanden. Ein 70-jähriger Mitsubishi-Lenker übersah an der Einmündung vom Krankenhaus kommend den Audi eines 37-jährigen Vorfahrtsberechtigten und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Scheer

Auffahrunfall

Nicht unerheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 7 Uhr in der Mengener Straße ereignet hat. Eine 34-jährige VW-Lenkerin erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 45-jähriger Alfa Romeo-Fahrer an der Einmündung der Industriestraße nach links abbiegen wollte, und fuhr auf. Während beide Fahrer unverletzt blieben, entstand an den Fahrzeugen jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden.

Krauchenwies

Kind bei Unfall verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 6-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 17 Uhr im Fischgrubenweg. Der Bub fuhr mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf die Fahrbahn und übersah dabei den Seat eines 64-Jährigen. Der 6-Jährige wurde nach der Kollision vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad sowie an dem Pkw entstand indes geringer Sachschaden.

Mengen

Betrunken am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am Montag kurz nach 21.30 Uhr bei der Kontrolle eines 28-jährigen Pkw-Lenkers entgegen. Nachdem ein Alkoholtest bei dem Mann den Wert von etwa einem Promille ergeben hatte, musste der Autofahrer die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Die Polizisten untersagten dem 28-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn an. Auf ihn kommen nun neben einem empfindlichen Bußgeld Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu.

Bad Saulgau

Betrunkener verursacht Unfall

Mehrere Strafanzeigen erwarten einen 39-jährigen Audi-Lenker, der am Montag gegen 13 Uhr einen Verkehrsunfall in der Karlstraße verursacht hat. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin bog von der Karlstraße nach links in den Parkplatz beim Bahnhof ab. Während sie sich im Abbiegevorgang befand, fuhr der 39-Jährige mit seinem Audi von hinten gegen die linke Fahrzeugseite der Frau. Beide Unfallbeteiligten stellten ihre Fahrzeuge nach dem Unfall auf dem Parkplatz ab und unterhielten sich. Als die 31-Jährige die Polizei rief, suchte der Unfallverursacher das Weite und konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung in Hundersingen gestoppt werden. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme bei dem 39-Jährigen veranlassten. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Sein Fahrzeug war zudem nicht versichert, und neben Alkohol hatte der Tatverdächtige mutmaßlich auch Drogen konsumiert. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Diebstahls, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bad Saulgau

Schmierfink unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende die Tür einer Trafostation am Chalais-Platz mit einem schwarzen Farbstift beschmiert. Der Unbekannte malte Buchstaben und Zeichen auf und verursachte dadurch einen Sachschaden von rund 100 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-215 um sachdienliche Hinweise.

Ostrach

Eine verletzte Person bei Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11 Uhr im Alten Schulweg ereignet hat. Ein 17-Jähriger verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und rutschte in den entgegenkommenden Opel eines 83-Jährigen. Bei der Kollision wurde die 16-jährige Sozia am Knie verletzt.

Herdwangen-Schönach

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 8 und 8.20 Uhr auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Burgstraße einen Ford Mondeo angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallverursacher touchierte den Ford beim Ein- oder Ausparken an dessen rechter Fahrzeugseite und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Unfallflucht und erbittet Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07552/2016-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell