Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Tür an Hallenbad beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, den Türrahmen und dessen Aufhängung am Hallenbad in der Straße "Sportpark". Darüber hinaus wurde vor geraumer Zeit eine Fensterscheibe der Zugangstüre zum Treppenhaus beschädigt, welche nun am Samstag gegen 16 Uhr komplett eingeschlagen wurde, sodass die Tatzeit entsprechend eingeengt werden könnte. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 1000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass Gruppen von Jugendlichen für die Taten infrage kommen, da diese sich öfters im Bereich des Hallenbads aufhalten. Personen, die am vergangenen Wochenende Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Pkw gestreift

Eine 53-Jährige beschädigte am Montagabend vermutlich aus Unachtsamkeit mit ihrem Auto beim Abbiegen im Kitzenwiesenweg einen weiteren ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dabei streifte sie mit dem rechten Hinterrad ihres Fahrzeugs die Front des geparkten Wagens. Laut den Beobachtungen eines Zeugen blickte die Frau noch zurück, entfernte sich aber dann von der Örtlichkeit. Die Unfallverursacherin konnte jedoch zeitnah ausfindig gemacht werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Mutmaßlich aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit verursachte ein 57-jähriger Autofahrer am Montagmorgen in der Colsmanstraße einen Auffahrunfall. Als der vor ihm fahrende Lkw verkehrsbedingt leicht bremsen musste, bemerkte dies der 57-Jährige zu spät und fuhr auf. Am Lkw und am Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

An Bushaltestelle gestürzt

Beim Aussteigen aus einem Bus an einer Bushaltestelle gegenüber der Leutholdstraße stürzte am Montag kurz nach 16 Uhr ein 74-Jähriger auf den Gehsteig. Als der Busfahrer ihm zu Hilfe eilte, beleidigte ihn der Senior. Laut Angaben einer Zeugin, die den Vorfall vom Gehsteig aus beobachtet hatte, war der Mann bereits vollständig aus dem Bus ausgestiegen, als er alleinbeteiligt ins Stolpern geriet. Er wurde schließlich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Darüber hinaus erwartet den Rentner eine Anzeige wegen Beleidigung.

Friedrichshafen

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Nachdem sie ihr Fahrzeug am Montag zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Parkdeck des Bodenseecenters abgestellt hatte, stellte eine 33-jährige Fahrzeughalterin bei der Rückkehr zum Wagen Dellen und Lackschäden auf der Fahrerseite im Bereich der Rückbank fest. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Streifschäden handelt, die beim Ein-oder Ausparken eines weiteren Fahrzeugs entstanden sind. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Pkw gestreift

Als ein 22-jähriger Autofahrer am Montag kurz vor 12 Uhr von der Lindauer Straße in die B 467 abbiegen wollte, rollte sein Fahrzeug mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers ein Stück nach vorne und ragte in die Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer, der auf der B 467 in Richtung Ravensburg unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und streifte den Wagen des 22-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Meckenbeuren

Planierraupe aufgebrochen

Die Türverglasung einer Planierraupe schlugen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf dem Gelände einer Kiesgrube in Meckenbeuren-Langentrog ein. Mutmaßlich auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten die Täter das Fahrzeug, entwendeten jedoch nichts aus dem Innern. Die Fahrzeugscheiben wurden vermutlich mit einem Spaten demoliert, der an der Planierraupe angelehnt war und den die Täter schließlich von der Örtlichkeit mitnahmen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Tettnang

Zusammenstoß beim Ausparken

Beim Rückwärtsausparken aus einer Parkbucht übersah eine 77-jährige Autofahrerin am Montagvormittag in der Lindberghstraße eine zweite Pkw-Fahrerin, die gerade einparkte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von insgesamt circa 5.000 Euro.

Langenargen

Betrunken am Steuer

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr haben Beamte des Polizeipostens Langenargen gegen einen 34-Jährigen Pkw-Lenker eingeleitet, nachdem ein Atemalkoholtest bei diesem einen Wert von gut zwei Promille ergeben hat. Die Polizei wurde am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr zu Streitigkeiten zwischen dem 34-Jährigen und seinen Vorgesetzten gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann zuvor mit seinem Wagen auf das Firmengelände gefahren war. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, beschlagnahmten den Führerschein des 34-Jährigen und stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Er gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Friedrichshafen

Restauranteinrichtung beschädigt

Zahlreiche Kratzer und Beschädigungen im Ausschankbereich sowie an der Holzverkleidung einer Gartenwirtschaft an der Uferpromenade hinterließen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 24. April, und Mittwoch, 12. Mai. An der Anlage entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Oberteuringen

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Weil er am Sonntag kurz nach 21.30 Uhr mit deutlich über 0,5 Promille mit seinem Klein-Lkw unterwegs war, erwartet einen 37-Jährigen nun eine Anzeige. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Raiffeisenstraße nahmen die Polizeibeamten leichten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahr. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Überlingen

Stapler rutscht beim Entladen weg

Als ein 47-jähriger Lkw-Fahrer nach dem Entladevorgang in der Karl-Stephan-Straße den benötigten Staplerwagen wieder zurück in die Anhängervorrichtung stellen wollte, rutschte der Wagen auf der abschüssigen Straße wieder aus der Vorrichtung und schlitterte in den Heckbereich eines ordnungsgemäß geparkten Pkw. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Da sich die Bergung des Staplers schwierig gestaltete, musste die Karl-Stephan-Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Markdorf

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat der Polizeiposten Salem eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag einen geparkten Skoda touchiert hat. Eine Zeugin beobachtete zwischen 10.30 und 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße, wie der Unbekannte mit einem Renault Megane gegen den Skoda fuhr und im Anschluss die Unfallstelle verließ, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und brachte einen Zettel am Skoda an, an dem Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden war. Den Fahrer des Renault erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Markdorf

Einbruch

Mehrere hochwertige Grills im Wert von über 2.000 Euro entwendeten am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Einbrecher aus einem Baumarkt in Oberfischbach. Die Unbekannten brachen einen Container auf dem Parkplatz des Marktes gewaltsam auf, der als Warenlager diente. Personen, denen im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, etwas Verdächtiges auf dem Gelände des Baumarkts aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell