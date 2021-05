Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung an Bushaltestelle

An einer Bushaltestelle bei der Bodenseeschule hat eine Gruppe Heranwachsender am Sonntagabend eine 18-Jährige attackiert. Die fünfköpfige Gruppe beleidigte das Opfer, schlug ihr gegen die Wange und spuckte ihr ins Gesicht. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde die 18-Jährige zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen eines Körperverletzungsdelikts.

Friedrichshafen

Häuslicher Streit wird handgreiflich

Leichte Verletzungen hat eine 23-Jährige erlitten, nachdem sie am Sonntagabend von ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung in der Ehlersstraße an den Haaren gezogen und geschlagen worden war. Die Frau wandte sich hilfesuchend an eine Nachbarin, die die Polizei verständigte. Die Beamten verwiesen den 38 Jahre alten Ehemann vorrübergehend der Wohnung. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eröffnet.

Friedrichshafen

Raser stellt sich selbst

Nachdem ein 32-Jähriger am frühen Sonntagmorgen um kurz nach Mitternacht im Bereich Lindau eine rote Ampel überfahren und im Anschluss mit wesentlich zu hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet war, stellte sich der Mann kurze Zeit später der Polizei. Zuvor hatten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen den Fahrer über das Kennzeichen des Wagens ermittelt, ihn selbst aber nicht angetroffen. Der Fahrer verunfallte während seiner Raserei und fuhr im Bereich des Hohlwegs gegen einen Begrenzungsstein. Sein Mercedes wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Eine Überprüfung des 32-jährigen Fahrers ergab weiter, dass er unter der Wirkung von Kokain stand. Nachdem ein Vortest positiv ausfiel, musste er eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Friedrichshafen

Schlägerei

Zu einem handfesten Schlagabtausch ist es am Sonntagnachmittag um kurz nach 17 Uhr in einem Hofraum in der Gallusstraße gekommen. Zwei 16-Jährige waren mit einem 18-Jährigen aneinandergeraten, nachdem es zuvor zu einem verbalen Streit gekommen war. Die hinzugerufene Polizeistreife überwältigte die beiden Jüngeren, die auf den am Boden liegenden 18-Jährigen eintraten. Sie wurden für weitere Abklärungen zum Polizeirevier gebracht. Die Beamten fanden bei einem der Beiden eine geringe Menge illegaler Drogen, weshalb gegen ihn nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird. Der 18-Jährige wurde wegen der erlittenen Gesichtsverletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihm ein illegales Messer gefunden wurde, wird zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Immenstaad

Unfall

Hoher Schaden ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall entstanden, als ein 63 Jahre alter Ford-Fahrer in der Gehrenbergstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Der Lenker kam nach links von der Straße ab und stieß mit einem in einer Parkbucht geparkten Smart zusammen. Im Anschluss überfuhr er einen kleineren Baum und kam letztendlich auf dem Gehweg zum Stehen. Da der Fahrer eigenen Angaben zufolge während der Fahrt einen Blackout erlitten hatte, wurde er von einem Rettungsfahrzeug zur medizinischen Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Ford und der Smart waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen barg die Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Salem

Kollision zweier Radfahrer

In der Friedhofstraße sind am Sonntagmittag zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Eine 10 Jahre alte Radlerin fuhr vom Schulhofgelände auf die Straße und übersah eine 46-jährige Pedelec-Fahrerin, die in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die 46-Järhige und fiel auf den Kopf. Dank des getragenen Helms erlitt sie keine schweren Verletzungen, musste jedoch von einem Krankenwagen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 10-Jährige blieb unverletzt.

Deggenhausertal

Totalschaden nach Verkehrsunfall

Wirtschaftlicher Totalschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Untersiggingen und Mennwangen entstanden. Der 32 Jahre Fahrer eines Fiat kam aus Unachtsamkeit in einer Kurve von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Dabei verbog sich die Aufhängung seines Fahrzeuges, sodass dieses nicht mehr fahrfähig war und abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Altkleider gestohlen

Aus einem Container in der Straße "Krummes Land" haben drei Männer im Alter zwischen 42 und 26 Jahren am Sonntag gegen 13 Uhr Altkleider gestohlen. Die Täter wurden dabei von einer Zeugin beobachtet, welche die Polizei verständigte. Diese hat nun ein Strafverfahren gegen die Diebe eingeleitet.

