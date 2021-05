Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Feuerwehr löscht Brand

Mit acht Einsatzkräften musste die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag gegen 20.30 Uhr in den Oberen Torackerweg ausrücken, nachdem dort ein größeres Stück Holz in Brand geraten war. Unbekannte hatten ersten Erkenntnissen zufolge ein Stück Bahnschwelle am dortigen Grillplatz in ein bestehendes Feuer geworfen und die Örtlichkeit im Anschluss verlassen. Zwei Anwohner nahmen in der Folge die enorme Rauchentwicklung wahr und versuchten, die Flammen selbstständig zu löschen. Hierbei erlitt ein 18-Jähriger Verletzungen durch Rauchgas. Alarmierte Wehrleute aus Mariaberg konnten schlussendlich das Feuer löschen. Eine Gefahr für umstehende Gebäude bestand nicht. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07574/921687 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Bingen

Unter Drogen am Steuer

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 21-jähriger Autofahrer, der am Sonntag kurz nach 18 Uhr von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Nachdem ein Drogenvortest bei dem jungen Mann positiv reagierte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommen auf den jungen Fahrer eine Anzeige, ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot zu.

Hohentengen

Unbekannter schlägt Scheibe ein

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Renault Clio im Ostrachweg eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Hohentengen

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau wurde am Samstag gegen 17.30 Uhr auf einen langsam fahrenden Fiat auf der L 283 aufmerksam. Da das Fahrzeug mit nur 40 km/h auf der Landstraße unterwegs war, stoppten die Beamten die 42 Jahre alte Fahrerin. Diese konnte lediglich einen ausländischen Ausweis, nicht jedoch die erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Polizisten untersagten der Frau die Weiterfahrt und zeigten sie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Die Ausländerin musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

