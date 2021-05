Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weißenauer Straße einen geparkten Audi A4 angefahren hat. Der entstandene Sachschaden an der vorderen rechten Seite des Audi beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Fahrzeug gestreift

Rund 6.000 Euro Sachschaden hat ein 19-Jähriger VW-Lenker am Sonntag gegen 21.30 Uhr in der Kirchstraße verursacht. Der junge Fahrer streifte im Vorbeifahren mit seinem Golf einen am Straßenrand abgestellten Pkw. Personen wurden nicht verletzt.

Schlier

Fahrer verstirbt nach Unfall

Nachdem ein 22-Jähriger am vergangenen Montag gegen 13.20 Uhr auf der L 317 mit seinem Kleintransporter verunfallt war, erlag der junge Mann gestern seinen schweren Verletzungen in einer Spezialklinik. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Ein technisches Gutachten wurde von der Staatsanwaltschaft Ravensburg in Auftrag gegeben.

Weingarten

Mann hustet Opfer ins Gesicht

Eine Auseinandersetzung zweier Männer ist am Sonntag gegen 15.30 Uhr im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Waldseer Straße eskaliert. Zunächst kam es zwischen einem 51-Jährigen und einem noch unbekannten Tatverdächtigen zu einem Streit, weil der Unbekannte keine Maske trug und zudem den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht einhielt. Im Laufe der Diskussion hustete der Tatverdächtige seinem Opfer schließlich dreimal ins Gesicht. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen den Unbekannten, der nach dem Vorfall als Beifahrer in einen Pkw einstieg.

Altshausen

Unter Drogen am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung konnte eine Polizeistreife am Samstag gegen 21.30 Uhr bei einem 22-jährigen Pkw-Lenker im Ortsgebiet feststellen. Ein Drogenvortest bei dem jungen Mann verlief positiv, weshalb er die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten musste. Seinen Wagen musste er vorerst stehen lassen. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, erwarten den 22-Jährigen eine Anzeige sowie ein saftiges Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot.

Wangen

Täter stellen sich der Polizei

Geklärt scheint eine Sachbeschädigung an der Berger-Höhe-Schule von vergangener Woche zu sein. Dort hatten Unbekannte am Mittwoch und am Donnerstag mehrere Fensterscheiben und ein Dach aus Acrylglas beschädigt (wir berichteten). Drei strafunmündige Buben im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren haben die Tat am Sonntag beim Polizeirevier Wangen eingeräumt.

Wangen

Reifen abgestochen

Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen zwei Wochen mit einem spitzen Gegenstand den Reifen eines Pkw beschädigt, der in Oberau abgestellt war. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Grillabend löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Feuer mit hohen Flammen wurde der Polizei über Notruf am Samstag gegen 21 Uhr im Bereich Schießstattweg gemeldet. Vor Ort trafen Polizei und Feuerwehr lediglich zwei Personen an, die an einer Feuerschale grillten. Offene Flammen waren nicht festzustellen, weshalb die sieben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wangen sowie die Polizeistreife wieder abrückten.

Wangen

Fahrzeugbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Audi einer 50-Jährigen am Sonntag kurz vor 21 Uhr auf der A 96 im Bereich des Herfatzer Tunnels in Brand. Die Frau hatte ihr Fahrzeug an der Notzufahrt zum Tunnel gestoppt, weil Rauch aus dem Motorraum drang. Nachdem die 50-Jährige sich in Sicherheit gebracht hatte, begann das Fahrzeug zu brennen. Die Flammen, die vom Motorraum rasch auf den Innenraum des Audi übergriffen, wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Wangen mit 15 Einsatzkräften gelöscht. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst transportierte den ausgebrannten Wagen ab. Zur Beseitigung ausgetretener Betriebsstoffe, die vermutlich mit dem technischen Defekt in Zusammenhang stehen, wurde eine Spezialfirma beauftragt. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war die rechte Fahrspur in Richtung Lindau gesperrt. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Höchstgeschwindigkeit im Herfatzer Tunnel auf 60 km/h reduziert.

Leutkirch

Unbekannter beschädigt Zaun

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 18 Uhr den Zaun eines Wildtiergeheges in der Talstraße in Adrazhofen durchtrennt. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. In jüngster Zeit kam es mehrfach zu gleichartigen Sachbeschädigungen an dem Zaun. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Kirchenbank beschädigt

Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Leutkirch eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Samstagnachmittag eine Bank in der Urlauer Kirche beschädigt hat. Der Unbekannte hinterließ auf der Sitzbank in der letzten Reihe einen Schriftzug mit schwarzer Farbe. Personen, denen zwischen 13 und 18 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Kirche aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell