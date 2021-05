Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Unfall beim Abbiegen

Am Samstagmorgen um 10:55 Uhr befuhr die 43-jährige Unfallverursacherin mit ihrem VW Passat die Lindenstraße in Richtung Stadtmitte. Vor dem Gänsbühltunnel bog sie nach links, der Lindenstraße folgend, ab. Hier kollidierte die Unfallverursacherin leicht mit einer 81-jährigen Fahrerin in ihrem Opel Astra, welcher aus der Lindenstraße entgegenkam. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau unter Telefon 0707581-4820 zu melden.

