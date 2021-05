Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Baindt - Trunkenheit im Verkehr

Absolut Fahruntüchtig war ein 18-jähriger Radfahrer, der am Mittwoch gegen 22:00 Uhr in der Sulpacher Straße in Baindt kontrolliert wurde. Ein erster Alkotest vor Ort ergab einen Atemalalkoholwert von umgerechnet über 1,8 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Weingarten

Mutmaßlich unter dem Einfluss von THC hat ein 19-jähriger in Weingarten einen PKW geführt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gegen 21:45 Uhr in der St.-Longinus-Straße konnten Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde in der Folge durchgeführt und die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell