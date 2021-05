Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.05.2021

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 42-jährigen Mann bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Friedrichstraße auf frischer Tat festgenommen. Ein Anwohner war gegen 23.30 Uhr auf verdächtige Geräusche und Taschenlampenlicht aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Die kurze Zeit später eingetroffenen Beamten umstellten das Gebäude, in dem der Täter offensichtlich noch am Werke war. Der im Tatobjekt ertappte 42-Jährige ließ sich, nachdem er sich zunächst in der Toilette vor den Beamten verbarrikadiert hatte, letzten Endes ohne Widerstand vorläufig festnehmen. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, verschaffte sich der Einbrecher über ein zuvor eingeschlagenes Fenster Zutritt zum Gebäude. Nachdem er mehrere Alkoholika in eine Tasche gesteckt hatte, um diese mutmaßlich zu entwenden, verrichtete er offensichtlich noch seine große Notdurft auf einem Tresen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,0 Promille. Gegen ihn wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Der gleiche Mann steht auch im dringenden Tatverdacht, am 5.5.21 einen Mitbewohner in Folge eines Streits mit einem Klappstuhl verletzt zu haben (wir berichteten). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde gegen den 42-Jährigen noch am Dienstag ein Haftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen gefährlicher Körperverletzung vom zuständigen Haftrichter erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell