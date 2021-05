Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Motorradfahrerin von Auto erfasst

Mit leichten Verletzungen ist eine Motorradfahrerin davongekommen, die am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Achbergstraße von einem Auto erfasst wurde. Die 35 Jahre alte Autofahrerin fuhr vom Fahrbahnrand an und übersah dabei die 17-jährige Zweiradlenkerin. Wegen der Blessuren, die die Motorradfahrerin bei dem Zusammenstoß erlitt, wurde sie vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Yamaha entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Toyota wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Sigmaringen

Angriff mit Rohr

Vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde am Dienstagmorgen ein 58 Jahre alter Mann, nachdem er von einem Mitbewohner in der Asylbewerberunterkunft in der Zeppelinstraße mit einem Metallrohr angegriffen und verletzt worden war. Der 22-jährige Angreifer hatte seinem Opfer zuvor mehrmals mit dem Rohr gegen den Kopf geschlagen. Die Hintergründe der Tat klärt nun das Polizeirevier Sigmaringen. Gegen den 22-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Inzigkofen

Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Beinahe zur frontalen Kollision ist es am Montagmittag auf der Bundesstraße 313 zwischen Vilsingen und Engelswies gekommen, als ein Autofahrer kurz vor 13 Uhr trotz Gegenverkehrs rücksichtlos überholte. Der Fahrer des 1er BMW scherte in einer unübersichtlichen Kurve, kurz vor dem Ortseingang Engelswies, aus. Der vorausfahrende VW sowie ein entgegenkommendes Fahrzeug mussten eine sofortige Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun gegen den Fahrer des BMW wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens und sonstige Zeugen, die den Hergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Pfullendorf

Betrunkener Autofahrer

Dem beherzten Einschreiten eines Tankstellenangestellten ist es zu verdanken, dass am Dienstagmorgen ein betrunkener Autofahrer im Ortsgebiet aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Mercedes-Fahrer, der zuvor auf das Gelände der Tankstelle gefahren war, wirkte auf den Mitarbeiter so betrunken, dass er die Polizei verständigte und dem Fahrer vorsorglich die Fahrzeugschlüssel abnahm. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht des Mannes. Insgesamt über drei Promille erbrachte der Test, weshalb die Fahrt für den 57-Jährigen beendet war. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben und hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Mengen

Nach Unfall geflüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Mengen gegen eine 79 Jahre alte Autofahrerin, die auf dem Parkplatz hinter der Post in der Karlstraße einen abgestellten Opel angefahren hat. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr sie mit ihrem Citroen davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete ihn der Polizei. Der beim Unfall entstandene Sachschaden dürfte eher gering ausfallen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell