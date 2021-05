Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter taucht in Garten auf

Weil ein Bewohner der Kanalstraße am Montag gegen 23.30 Uhr einen unbekannten Mann auf seinem Grundstück wahrnahm, alarmierte er die Polizei. Zuvor hatte er den Unbekannten, der sich auf dem Gelände verstecken wollte, angesprochen und dabei festgestellt, dass dieser ein hochwertiges Mountainbike mit sich führte. Der betrunkene Mann flüchtete daraufhin unerkannt und ließ das Fahrrad zurück. Er konnte von den Beamten trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Mountainbike der Marke Propain wurde von den Polizisten sichergestellt. Personen, die Hinweise zum Eigentümer des Zweirads machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Einen etwa 50 Zentimeter langen Kratzer hat am Montag ein bislang unbekannter Täter einem Pkw zugefügt, der zwischen 10 und 22.15 Uhr in der Mozartstraße und im Escher-Wyss-Weg geparkt war. Der Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Zeugenhinweise.

Weingarten

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Ermittlungen wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht hat das Polizeirevier Weingarten eingeleitet, nachdem eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin am Montag gegen 16.30 Uhr am Postplatz einen geparkten Pkw touchiert und anschließend das Weite gesucht hat. Zeugen des Unfalls konnten sich das Kennzeichen des silbernen BMW der Frau notieren und die Polizei verständigen. An dem geparkten Mercedes entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Unfallverursacherin muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Berg

Fahrzeuge stoßen zusammen

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Altdorfer Straße ist am Montag gegen 11.45 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden. Ein 71-jähriger Nissan-Fahrer fuhr in Richtung Weingarten und übersah an der Einmündung der Altdorfer Straße den Mercedes eines 20-Jährigen, der die abknickende Vorfahrtsstraße befuhr. Bei der Kollision der beiden Wagen wurde niemand verletzt.

Bad Waldsee

Unfallverursacher haut nach Gespräch ab

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Lkw-Lenker, der sich nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12.30 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Aulendorfer Straße streifte der Unbekannte den Suzuki einer 53-Jährigen, die in der Aulendorfer Straße ordnungsgemäß auf der Linksabbiegespur stand, um ihrerseits in die Steinenberger Straße abzubiegen. Nachdem er den stehenden Suzuki gestreift hatte, hielt der Unfallverursacher an und sprach mit der 53-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch ging der Mann zu seinem Lkw und fuhr in Richtung Bad Schussenried davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die 53-Jährige konnte nur Teile des Kennzeichens des Lkw ablesen und erstattete noch am selben Nachmittag Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Bodnegg

Fahrzeug zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 16.20 und 16.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eichelstraße einen Pkw zerkratzt. Der Sachschaden an der Beifahrertür wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Waldburg

Mokick aus Carport entwendet

Aus einem Carport in Edensbach hat am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Täter ein Mokick der Marke Zündapp entwendet. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des silbergrauen Kleinkraftrads geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Kißlegg

Zweite Fahrerkarte genutzt

Weil er widerrechtlich eine zweite Fahrerkarte genutzt hat, muss sich ein ausländischer Sattelzuglenker strafrechtlich verantworten. Beamte der Verkehrspolizei stellten am Montag gegen 14 Uhr bei einer Kontrolle auf der A 96 fest, dass der 71-jährige Mann rund 1.000 Kilometer ohne die erforderlichen Aufzeichnungen zurückgelegt hatte. Nachforschungen ergaben, dass der Mann eine fremde Fahrerkarte nutzte, um so die Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten zu umgehen. Die Polizisten stellten die Karte sicher, zeigten den Sattelzuglenker an und erhoben eine Sicherheitsleistung in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags.

Aichstetten

Tierköder ausgelegt

Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hat die Polizei eingeleitet, nachdem eine Katze am Montag auf einem Grundstück in der Blutsbergstraße mutmaßlich einen Tierköder gefressen hat. Der Besitzer des Tieres war darauf aufmerksam geworden, weil die Samtpfote ein fleischähnliches Futterstück nach Hause brachte und dort verspeiste. Das Tier musste in der Folge bei einem Tierarzt behandelt werden und überlebte glücklicherweise. Angaben des Besitzers zufolge lagen mehrere "Leckerli" derselben Art in einem Garten in der Blutsbergstraße. Die Polizei versucht derzeit, den Verursacher zu ermitteln, und bittet in diesem Zusammenhang, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Altmannshofen dem Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 mitzuteilen.

Bad Wurzach

Unfall beim Rückwärtsfahren

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 18 Uhr in der Riedhalde entstanden. Der 33-jährige Lenker eines Kleintransporters übersah zunächst die Abzweigung in die Marienburgstraße und setzte in der Folge zurück, um nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah er den Opel eines nachfolgenden Pkw-Lenkers und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

