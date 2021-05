Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kindergarten

Am Kindergarten in Laiz sollen drei unbekannte Jugendliche am Montagabend gegen 19 Uhr eine Fensterscheibe im Hinterhof beschädigt haben. Die Täter wurden dabei beobachtet, konnten aber flüchten. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Sigmaringen

Auseinandersetzung am Karlsplatz

Wegen eines handfesten Streits mussten zwei Polizeistreifen am Montagnachmittag zum Karlsplatz anrücken. Zwei alkoholisierte Männer im Alter von 33 und 24 Jahren gerieten zunächst verbal in Streit, worauf der Ältere den 24-Jährigen attackierte. Verletzt wurde dieser allerdings nicht. Die Polizeistreifen, die durch Zeugen gerufen wurden, versuchten die Streithähne zu beruhigen. Der 33-Jährige griff während des Gesprächs einen der Beamten an und musste letzten Endes mit Handschellen geschlossen werden. Er wurde für weitere Abklärungen zum Polizeirevier gebracht und hat nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu rechnen.

Stetten am kalten Markt

Lkw-Lenker verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem der Fahrer eines Lastwagens am Montagmittag in der Dorfstraße einen Gartenzaun und ein Verkehrsschild angefahren hat und im Anschluss geflüchtet ist, sucht der Polizeiposten Stetten nun Zeugen. Der LKW-Fahrer, der einen gelben Bagger geladen hatte, wollte mit seinem weißen Schwerlaster im Einmündungsbereich der Straße "Am Schützenhaus" wenden und verursachte dabei den Schaden, der auf insgesamt etwa 1.500 Euro geschätzt wird. Hinweise werden unter Tel. 07573/ 815 erbeten.

Bad Saulgau

Alkoholisierter landet in Polizeigewahrsam

Die Nacht in einer Ausnüchterungszelle der Polizei verbracht hat ein 39 Jahre alter Mann, der zuvor in einer Unterkunft in der Martin-Staud-Straße aufgefallen war. Der 39-Jährige schrie herum und belästigte Bewohner, weshalb letztendlich die Polizei gerufen wurde. Nachdem bei dem Mann ein Atemalkoholwert von über 4 Promille gemessen wurde, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in Polizeigewahrsam genommen. Da gegen ihn zudem ein Hausverbot in der Unterkunft vorlag, kommt auf ihn nun, neben den Kosten der unfreiwilligen Übernachtung, eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu.

Bad Saulgau

Zeugen gesucht nach Schlägerei am Bahnhof

Zeugen sucht aktuell das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem ein 33 Jahre alter Mann am Montagmittag im Bereich des Bahnhofs von drei Angreifern geschlagen und getreten worden war. Die drei Männer, die als etwa 20 Jahre alt und von ausländischem Aussehen beschrieben werden, schlugen erst auf den 33-Jährigen ein, bis er zu Boden ging. Am Boden liegend traten die Angreifer nach ihm und ließen erst von ihm ab, als eine Zeugin eingriff. Die Angreifer sowie das Opfer flüchteten daraufhin in Richtung Stadtmitte. Eine Polizeistreife stoppte den 33-Jährigen kurz darauf. Er hatte eine Kleinmenge Drogen bei sich und zeigte sich unkooperativ, weshalb die Polizei nun auf Zeugen hofft, die Angaben zu den Tätern machen können. Einer der drei Männer dürfte zur Tatzeit ein kariertes Hemd getragen haben. Hinweise werden unter Tel. 07581/ 482-0 erbeten.

Mengen

Wasserrohrbruch sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Wasserrohrbruch war der Grund für das Ausrücken der Feuerwehr am Montagmorgen gegen 8 Uhr in den Zeilhang. Die unter hohem Druck stehende Trinkwasserleitung flutete den Keller eines Wohnhauses, der von den Wehrleuten wieder leergepumpt wurde. Die Stadtwerke stellten das Wasser letztendlich ab.

