Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 54-jähriger Radfahrer, nachdem er am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Olgastraße aus unbekannter Ursache gestürzt war. Zeugenangaben zufolge ist der Mann kurz vor dem Unfall ins Straucheln geraten und dann mutmaßlich ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Neben Schürfwunden zog er sich auch eine Verletzung am Kopf zu.

Friedrichshafen

Radschrauben gelöst

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Freitagnacht bis Samstagnachmittag die Radschrauben eines im Erlenweg geparkten VW gelöst haben, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der 21-jährigen Fahrerin des Wagens waren während der Fahrt ungewohnte Geräusche an ihrem Wagen aufgefallen, woraufhin sie feststellen musste, dass offensichtlich an einem Vorderrad etwas nicht stimmte. Neben den lockeren Radschrauben stellte sie auch leichte Kratzer in der Motorhaube fest. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Immenstaad

Fahrrad gestohlen

Ein Fahrrad der Marke Hai-Bike haben Unbekannte am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr von einem Parkplatz in der Straße "Am Klötzenen Forst" gestohlen. Das Rad vom Typ "Big Curve SE" war mit einem Zahlenschloss gesichert und hatte einen Wert von etwa 800 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rads geben können, sollen sich unter Tel. 07541/701-0 melden.

Langenargen

Helfer wird von Hund attackiert

Leicht verletzt wurde ein 58-jähriger Mann, als er am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr von einem Hund gebissen wurde. Ein 66-jähriger Hundehalter war mit seinem angeleinten Vierbeiner am Kiesstrand der Langenargener Promenade unterwegs. Als mehrere Kinder Steine in den See warfen, wurde das Tier unruhig und brachte dadurch sein Herrchen zu Fall. Als der 58-jährige Passant erkannte, dass der Mann gestürzt war, eilte er zu Hilfe und wurde dabei von dem Hund attackiert. Die Bisswunde in der Hand sowie Kratzer wurden von einem hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 66-Jährigen.

Immenstaad

Verkehrsunfallflucht

Nachdem ein 83-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen beim Versuch, in der Hauptstraße einzuparken einen stehenden Wagen touchierte und kurze Zeit später einfach davonfuhr, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen hatten das Ereignis beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten konnten sowohl den Mann und dessen frisch beschädigtes Fahrzeug antreffen. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Der 83-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Friedrichshafen

Bus übersehen

Hoher Sachschaden entstand am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße. Ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer wollte im Bereich der Rotach nach rechts auf die Vorfahrtstraße einfahren und übersah dabei den von links nahenden Linienbus. Dabei touchierte der Hyundai den Bus an der hinteren Beifahrerseite. Während am Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand, kann dieser am Bus noch nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Friedrichshafen

Toilettenhäuschen in Brand gesetzt

Bislang Unbekannte haben am späten Sonntagabend ein im Königsweg an der Gebäuderückseite des Strandbades aufgestelltes Toilettenhäuschen in Brand gesetzt. Nachdem die Flammen durch die verständigte Feuerwehr Friedrichshafen gelöscht worden waren, konnte in den verschmorten Überresten des mobilen Häuschens ein unsachgemäß entsorgter Einweggrill mit Restkohle festgestellt werden, der mutmaßlich Auslöser des Brandes war. Der Gesamtsachschaden an Toilette und am angrenzenden Gebäude wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Personen, die zwischen 21 und 23 Uhr in diesem Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Mutmaßlich aufgrund zu starken Bremsens stürzte eine 20-jährige Radfahrerin am Sonntag gegen 11.30 Uhr im Bereich der St. Georgs Kapelle. Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Markdorf

Radfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Mit eher leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde eine 57-jährige Radfahrerin, die am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr auf dem Feldweg der Langenbergstraße zu Fall gekommen war. Nachdem sie und zwei weitere Radfahrerinnen an einem Hund mit seinem Hundehalter vorbeigefahren waren, blickte die 57-Jährige zu dem Vierbeiner zurück und stürzte in der Folge. Die Zweiradfahrerin wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand kein Sachschaden.

Meersburg

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein 87-jähriger Volvo-Lenker am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr im Bereich der Fährenzufahrt. In der Warteschlange rutschte er eigenen Angaben zufolge von der Kupplung ab und fuhr daraufhin auf den Mazda eines 36-Jährigen auf, woraufhin dieser wiederum auf den vor ihm stehenden VW Golf eines 29-Jährigen auffuhr. Während am Wagen des Unfallverursachers lediglich geringer Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Mazda auf etwa 3.000 Euro, am VW etwa auf 2.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell