Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Durch geschlossenes Tor in Garage eingeparkt

Weil sie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, ist eine 85-jährige Pkw-Lenkerin am Sonntag kurz nach 20 Uhr in Torkenweiler durch das geschlossene Garagentor in ihre Garage gefahren. Sowohl an dem Wagen der Seniorin als auch an ihrer Garage entstand hoher Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe. Die 85-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Ravensburg

Treppe hinuntergestoßen - schwer verletzt

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Polizeirevier Ravensburg gegen eine 34-jährige Frau eingeleitet, nachdem diese am Sonntag gegen 21 Uhr einen 71-jährigen Mann im Streit eine Treppe hinuntergestoßen hat. In der Oberen Burachstraße waren zunächst mehreren Personen in einen verbalen Streit geraten, in dessen Verlauf die 34-jährige Tatverdächtige den Senior stieß. Dieser fiel eine angrenzende Treppe hinunter und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Weil sich der 31-jährige Lebensgefährte der Tatverdächtigen zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten verhielt und im Anschluss an der Wohnanschrift randalierte, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Die Polizei ermittelt derzeit zu den näheren Hintergründen des Streits. Die 34-Jährige muss indes mit einer Strafanzeige rechnen.

Ravensburg

Betrunkener fällt durch auffällige Fahrweise auf

Ein 33-Jähriger rief am Sonntag gegen 13.30 Uhr die Polizei auf den Plan, weil er mit seinem Kleinbus in der Friedrichshafener Straße Schlangenlinien fuhr und anderen Verkehrsteilnehmern durch dichtes Auffahren auffiel. Den Beamten schlug bei der Kontrolle des 33-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Nachdem ein Alkoholtest über 1,6 Promille ergeben hatte, musste der Mann die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Sein Fahrzeug musste der 33-Jährige stehen lassen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Ravensburg

Verstoß gegen Ausgangsbeschränkung - Polizisten beleidigt

Bei der Polizei ging am Sonntag kurz nach 1 Uhr der Hinweise auf eine Party in einem Garten im Wohngebiet Deisenfang ein. Vor Ort trafen mehrere Polizeistreifen zunächst nur den 36-jährigen Bewohner an. Wenig später kamen zwei 27 und 32 Jahre alte Personen hinzu, die sofort damit begannen, die Polizisten auf derbe Weise zu beleidigen. Auf sie kommt nun jeweils eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültigen Ausgangsbeschränkungen zu.

Ravensburg

Licht defekt - Fahrer betrunken

Knapp zwei Promille Alkohol hatte ein 34 Jahre alter Radfahrer intus, der einer Polizeistreife am Samstag kurz nach 21 Uhr in der Marienburger Straße ohne Licht aufgefallen war. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige und muss wegen des defekten Lichts ein Verwarngeld bezahlen.

Ravensburg

Mehrere Verstöße bei Lenker eines E-Scooters

Gleich mehrere Verstöße stelle eine Polizeistreife am Samstag kurz nach 19.30 Uhr bei einem 18-Jährigen fest, der mit seinem E-Scooter in der Escher-Wyss-Straße unterwegs war. Zunächst fiel der junge Mann den Beamten auf, weil der Scooter kein Versicherungskennzeichen aufwies. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 18-Jährigen deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Sie veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik. Weil der Heranwachsende zudem kleine Mengen an Drogen mit sich führte, gelangt er nun unter anderem wegen illegalen Betäubungsmittelbesitzes, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und bei entsprechendem Blutergebnis wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zur Anzeige.

Horgenzell

Polizei führt Alkoholkontrollen durch

Bei Alkoholkontrollen am Sonntag zwischen 20 und 22.30 Uhr hat die Polizei zwei erheblich betrunkene Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. Gegen 20.45 Uhr kontrollierten die Beamten einen 67-jährigen Pkw-Lenker, der weit über ein Promille Alkohol intus hatte. Einen 26-Jährigen stoppten die Polizisten gegen 22 Uhr mit seinem Traktor und stellten auch bei ihm einen Atemalkoholgehalt von über 1,2 Promille fest. Bei beiden Männern veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Darüber hinaus mussten beide Fahrer ihren Führerschein abgeben. Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr sind die Folge.

Wangen

Schlägerei - zwei Verletzte

Zwei 24 und 25 Jahre alte Männer gerieten am Sonntag gegen 19.30 Uhr im Danneckerweg derart in Streit, dass am Ende beide verletzt waren. Der Ältere passte den 24-Jährigen mit dessen Fahrrad auf dem Nachhauseweg auf dem Radweg hinter der Realschule ab. Aus noch unbekannter Ursache geriet das Duo zunächst in verbalen Streit, in dessen Verlauf der Jüngere mit seinem Fahrradschloss gegen die Brust des 25-Jährigen schlug. Dieser schlug wiederum mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht des 24-Jährigen und verletzte ihn am Auge. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Achberg

Betrunken mit Gegenverkehr kollidiert

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 22 Uhr auf der K 2374 zwischen Isigatweiler und Esseratsweiler. Ein 28-jähriger Seat-Lenker geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Anhänger eines entgegenkommenden 29-jährigen Traktorfahrers. Im weiteren Verlauf geriet der Seat ins Schleudern und prallte gegen den Anhänger einer weiteren entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 22-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch bei dem 28-jährigen Unfallverursacher fest. Weil ein Alkoholtest deutlich über zwei Promille ergab, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten stellten den Führerschein des 28-Jährigen sicher und zeigen ihn nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Während am Seat Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand, wird dieser bei den beiden landwirtschaftlichen Anhängern auf je rund 15.000 Euro beziffert. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge. Die Freiwillige Feuerwehr Achberg war zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort.

Isny

Hund läuft in Pkw

Mit dem Leben bezahlt hat ein Hund, der am Sonntag gegen 10.15 Uhr auf der L 318 zwischen Albrechts und Friesenhofen mit einem Pkw kollidiert ist. Der Vierbeiner wollte direkt vor dem Daimler eines 79-Jährigen die Fahrbahn überqueren, wurde von dem Pkw erfasst und getötet. Der Sachschaden an dem Daimler wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch bittet den bislang unbekannten Besitzer des Hundes, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aichstetten

Fahrer kracht in Leitplanke - Polizei sucht Zeugen

Mutmaßlich aufgrund Müdigkeit verlor am Sonntag gegen 16 Uhr ein 82 Jahre alter VW-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte auf der Autobahn 96, Fahrtrichtung Lindau, zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten, in die Mittelleitplanke. Durch den Verkehrsunfall entstand am Wagen des Mannes etwa 4.000 Euro Sachschaden. Weil er den Ermittlungen zufolge unmittelbar vor dem Unfall einen bislang unbekannten Autofahrer durch seine mutmaßlich unkontrollierte Fahrt gefährdet haben soll, ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 82-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 an die Verkehrspolizei Kißlegg zu wenden.

Aitrach

Giebelbrand

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung hat die Polizei gegen einen 80-jährigen Mann eingeleitet, nachdem es am Sonntag gegen 19.30 Uhr zu einem Brand auf dessen Grundstück gekommen ist. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge hat der Senior Gestrüpp an einer Gartenhütte angezündet. Die Flammen griffen zunächst auf die Hütte über und in der Folge auf die Hauswand. Die Freiwillige Feuerwehr Aitrach konnte die Flammen rasch löschen. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar, Personen kamen nicht zu Schaden. Während der Löscharbeiten war die L 260 voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell