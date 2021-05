Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Bargeld aus Schnellrestaurant gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag zwischen 2 Uhr und 7 Uhr eine vierstellige Bargeldsumme aus dem Tresor eines Schnellrestaurants in den Käppeleswiesen entwendet. Dabei drangen sie über die Lichtfensteröffnung der Bürotür in den Tresorraum ein. Bereits zuvor hatten sie vergeblich versucht, die Bürotür aufzuhebeln. Einen zweiten Innentresor konnten die Diebe nicht knacken. Personen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Leibertingen

Container fängt Feuer

Vermutlich eine nicht ganz leere Bauschaumdose in Verbindung mit hoher Sonneneinstrahlung verursachte am Sonntagnachmittag den Brand eines Bauschuttcontainers in der Straße "An der Leithen". Bei Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife hatte die Freiwillige Feuerwehr das Feuer bereits weitgehend gelöscht. Bei dem Brand bestand keine Gefahr für angrenze Gebäude. Es entstanden keine Schäden.

Gammertingen

Hund erschreckt sich - Radfahrerin stürzt

Weil ihr Hund plötzlich in ihr Fahrrad sprang, stürzte eine 52-jährige Radfahrerin am Sonntagabend in der Jägerstraße. Das Tier lief zunächst neben dem Fahrrad der 52-Jährigen her und erschreckte sich an einem weiteren Hund, der sich auf einem angrenzenden Grundstück befand. Bei dem Sturz zog sich die Frau Verletzungen im Kopfbereich zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Veringenstadt

Motorradfahrer reagiert zu spät

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Pkw kam es am Sonntagnachmittag auf der B 313/B 32 von Jungnau in Fahrtrichtung Veringenstadt. Ein 22-jähriger Kraftradfahrer erkannte den Bremsvorgang des vor ihm fahrenden Pkw zu spät und bremste daraufhin falsch, sodass das Vorderrad des Motorrads blockierte und der Fahrer stürzte. Durch den Sturz erlitt der junge Mann schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Sigmaringen

Motorradfahrer unter Drogeneinfluss

Polizeibeamte stellten bei einem 25-jähriger Motorradfahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Sigmaringer Straße am Samstagmittag deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der junge Mann an, regelmäßig Betäubungsmittel zu konsumieren. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus Sigmaringen an. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Ihn erwarten nun eine Anzeige, ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Hettingen

Verkehrsunfall

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit zwei Pkws kam es am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der K 8201. Nachdem ein 32-jähriger Autofahrer von Inneringen in Fahrtrichtung Kettenacker nach rechts zum Einbiegen in einen dortigen Platzplatz blinkte, scherte ein hinterherfahrender 56-Jähriger nach links zum Überholvorgang aus. Weil der 32-Jährige kurzfristig entschied, doch auf den links befindlichen Parkplatz abzubiegen und der 56-Jährige dies nicht rechtzeitig erkannte, kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich. Durch den Zusammenstoß wurden beide Wagen linken Straßengraben abgewiesen. Das Fahrzeug des 56-Jährigen Fahrers krachte zusätzlich in eine Steinpalisade, wodurch sich zwei der vier Insassen leichte Verletzungen zuzogen und ins Krankenhaus Sigmaringen gebracht wurden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Sigmaringen

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Weil ein 30-jähriger Pkw-Fahrer am Samstagabend bei einer Verkehrskontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte und darüber hinaus mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, untersagten Polizeibeamte ihm die Weiterfahrt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Franz-Eisele-Straße verlief ein Drogentest positiv, das Ergebnis der Blutentnahme ist noch ausstehend. Zudem hatte die Fahrerlaubnis des ausländischen Staatsbürgers bereits seine Gültigkeit in der Bundesrepublik verloren. Nach eigenen Angaben des Überprüften, Deutschland innerhalb des nächsten Monats verlassen zu wollen, wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft die Zahlung einer Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich angeordnet.

Pfullendorf

Motorradfahrerin stürzt

Eine 19-jährige Motorradfahrerin stürzte am Sonntagabend in der Adolf-Kolping-Straße alleinbeteiligt mit ihrer Maschine. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam sie in einer Rechtskurve ins Rutschen und ging zu Boden. Durch den Sturz wurde das Motorrad gegen den linksseitigen Bordstein geschleudert und beschädigte dabei ein Metallgeländer. Die Fahrerin blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Am Kraftrad entstand allerdings erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Ostrach

Pkw-Lenker fährt auf

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr ein 80-Jähriger am Sonntagmittag mit seinem Pkw auf ein vorausfahrendes Auto auf. Als der 60-jährige Fahrer vor ihm auf der L 280 von Spöck kommend Richtung Denkingen an der Einmündung nach Burgweiler nach links abbiegen wollte und bremste, bemerkte der 80-jährige den Bremsvorgang zu spät und kollidierte. Seine Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Ostrach

Gartenmauer beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr eine Gartenmauer eines Wohngrundstücks in der Ostracher Straße. Die Täter rissen dabei mutmaßlich unter großem Kraftaufwand vier große Steinblöcke herunter ließen sie danach auf der Straße liegen. Laut Angaben der Besitzerin entstand dabei ein Sachschaden von circa 500 Euro. Darüber hinaus nahm die Frau zum Tatzeitpunkt laute Gespräche, Musik und Rollergeräusche von draußen wahr. Deshalb bittet das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen

Bub missachtet Vorfahrt

Weil er die Vorfahrt einer Pkw-Lenkerin missachtete, kollidierte ein 13-jähriger Fahrradfahrer am Samstag kurz nach 15 Uhr mit einem Pkw. Der Junge wollte von der Eichhausgasse kommend die Kreuzung "Mittlere Straße" überqueren und übersah dabei eine ordnungsgemäß von links kommende Pkw-Lenkerin. Der 13-Jährige stürzte, blieb allerdings glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug wurde der rechte Außenspiegel abgerissen, die Fahrerin blieb ebenfalls unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

