Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Peugeot-Fahrer auf Abwegen

Am Samstag gegen 15.15 Uhr fährt ein 81-jähriger Peugeot-Fahrer in eine Einfahrt einer Wohnanlage in der Boschstraße in Weingarten. Hier bleibt ihm, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, das Gaspedal hängen. Zunächst schiebt er mit seinem Pkw einen vor ihm stehenden Fiat auf einen Container. Anschließend legt er den Rückwärtsgang ein und fährt auf einen geparkten Hyundai. Erneut den Vorwärtsgang eingelegt, fährt er an dem Fiat vorbei, über eine Grünfläche und frontal in eine Garagenwand und einen danebenstehenden Baum. Zu guter Letzt setzt er erneut zurück und kommt in der "Parklücke" hinter dem Fiat und dem Hyundai zum Stehen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 16.500.- Euro. Der Schaden an der Hausmauer und am Baum dürfte etwa 1000.- Euro betragen.

Leutkirch im Allgäu / A96

Vorfahrtsmissachtung fordert drei verletze Personen

Am Samstag etwa gegen 21.50 Uhr fährt ein 18-jähriger Polo-Fahrer von der A 96 kommend an der Einmündung zur B 465 nach links und möchte in Fahrtrichtung Bad Wurzach weiterfahren. Hierbei missachtet er die Vorfahrt. Es kommt zum Unfall mit einer 18-jährigen Fiat-Fahrerin, welche mit zwei weiteren Insassen ins Krankenaus verbracht werden muss. Der Fiat fängt nach dem Unfall Feuer und muss von der freiwilligen Feuerwehr Leutkirch gelöscht werden. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.500.- Euro. An der Unfallstelle kommt es zu widersprüchlichen Angaben wegen der Fahrtrichtung der Fiat-Fahrerin, weshalb die Polizei Zeugen sucht. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Achberg

Fahrer flüchtet nach Unfall auf der A96

Am Samstag etwa gegen 15.30 Uhr kommt es bei einem Überholvorgang auf der A 96 in Fahrtrichtung München auf Höhe Achberg zu einer Berührung zwischen einem Ford Transit und einem Ford Fiesta. Am Ford Transit, der hinten links leicht beschädigt wird, entsteht ein Sachschaden von ca. 1000.- Euro. Der Fiesta-Fahrer, der aufgrund der Spurenlagen den Unfall bemerkt haben muss, entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, können sich beim Verkehrsdienst Kißlegg unter Tel.: 07563 9099-0 melden.

Baindt

Brandstiftung

Vermutlich drei Unbekannte haben in der Nacht am Samstag gegen 23.30 Uhr versucht eine Tankstelle in der Marsweilerstraße in Baindt in Brand zu setzen. Hierzu entnahmen sie einen Zapfhahn, umwickelten diesen mit einem Stofflappen und zündeten ihn an. Der Betreiber, der von einer Anwohnerin informiert wurde, konnte den Brand kurz darauf löschen. Die Anwohnerin konnte noch drei Personen mit Taschenlampen erkennen, die über den hinteren Bereich des Geländes flüchteten. Außerdem wurde bei der Anzeigenaufnahme festgestellt, dass die Unbekannten versucht hatten, einen Traktor in einem Schuppen zu starten und diesen vermutlich zu entwenden. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Weingaren unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Horgenzell / Zogenweiler

Vandalismus und Sachschaden an einem Jaguar

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag an einem Jaguar welcher in Ringgenweiler geparkt war, die Kennzeichen und die Scheibenwischer abmontiert. Der Fahrer des Fahrzeugs bemerkte das Fehlen gegen 07.00 Uhr, als er die Scheibenwischer betätigte und hierdurch die Scheibe zerkratzt wurde. Hinter einer nahegelegenen Hecke konnten die Gegenständige wieder aufgefunden und angebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 140.- Euro. Hinweis können beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell