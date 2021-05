Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Geländewagen-Fahrer mit Anhänger flüchtet

Friedrichshafen / Ailingen (ots)

Zunächst nahm ein unbekannter Geländewagen-Fahrer mit Anhänger am Samstag etwa gegen 12.20 Uhr einem 35-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt im Kreisverkehr in Ailingen, wobei hier noch ein Unfall verhindert werden konnte. Beide Fahrzeugführer bogen anschließend in Richtung Hirschlatt ab. Der Motorradfahrer wollte den Autofahrer im Anschluss auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen und hob eine Hand. Der Gespann-Fahrer bremste daraufhin seinen schwarzen Geländewagen bis zum Stillstand ab, so dass der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Anhänger auffuhr. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500.- Euro. Der Gespann-Fahrer fuhr unerlaubt von der Unfallstelle weg. Hinweise zum Verkehrsunfall können beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 gegeben werden.

