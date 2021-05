Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meersburg - Wohnungsdurchsuchung - Betäubungsmittel sichergestellt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Freitag, 07.05.2021, wurde eine größere Menge Betäubungsmittel sichergestellt. In einem Zimmer seiner Wohnung hatte ein 45-Jähriger sich eine Aufzuchtstation aufgebaut. Hier wurden 19 Cannabispflanzen aufgefunden. Zudem wurden an verschiedenen Örtlichkeiten in der Wohnung mehrere Dosen mit Marihuana Blüten festgestellt. Der beschuldigte 45-Jährige wurde auf freiem Fuß belassen. Gegen ihn wird eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Friedrichshafen - Wechselseitige Bedrohung

Am Freitag, 07.05.2021, bedrohten sich zwei männliche Personen gegenseitig. Ein 20-Jähriger ging auf einem angrenzenden Fußweg in der Hochstraße, als ihm ein 34-Jähriger auf dem Fahrrad entgegenkam. Auf diesen ordnungswidrigen Umstand wurde der 34-Jährige angesprochen. Hierbei gerieten die beiden Personen in verbale Streitigkeiten. Der 20-Jährrige drohte dem 34-jährigen Radfahrer Schläge an. Woraufhin der 34-Jährige ein Messer zog und den 20-Jährigen bedrohte. Beide Personen werden nun angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell