Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Beuron - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Eine 45-jährige Renault Megane Lenkerin befuhr am Freitag, 07.05.2021, gegen 20:00 Uhr den Gregorienweg von der Wolterstraße kommend. Beim Einbiegen in den für sie abschüssigen Straßenverlauf erkannte sie einen VW-Golf, der ihr mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Um dem Golf die Vorbeifahrt zu ermöglichen fuhr die 45-Jährige ganz rechts ran. Die 63-jährige Golf Lenkerin blieb jedoch mittig auf der Fahrbahn stehen. Trotz Signalen der Renault Lenkerin fuhr sie nicht weiter. Die Renault Lenkerin stieg aus, um die Golf Lenkerin anzusprechen. Diese fuhr jedoch rückwärts und blieb in ausreichender Entfernung stehen. Nachdem die Renault Lenkerin wieder in ihrem Fahrzeug saß, fuhr die Golf Lenkerin erneut an. Sie blieb wieder mittig auf der Straße stehen. Erneut wollte die Renault Lenkerin die mittig stehende Golf Lenkerin ansprechen. Sie war 2 - 3 Fahrzeuglängen von dem Golf entfernt, als ein Gang eingelegt wurde, der Motor aufheulte und das Fahrzeug einen Satz nach vorne machte. Die Renault Lenkerin musste sich mit einem Satz zur Seite aus dem Gefahrenbereich bringen. Danach fuhr der Golf wieder zurück. Die Renault Fahrerin war auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug, da hörte sie hinter sich Motorengeräusche. Sie drehte sich um. Hier erkannte sie, dass der Golf mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu fuhr. Nur durch einen erneuten Sprung zur Seite konnte sie sich retten. Der Golf kam auf ihrer Höhe zum Stehen. Anschließend fuhr die Golf Lenkerin rückwärts und entfernte sich von der Örtlichkeit. Sie wurde später an ihrer Wohnanschrift angetroffen.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen, 07571/104-4, zu melden.

Bad Saulgau - Graffiti-Sprayer

In der Zeit vom 02.05. bis 06.05.2021 besprühte bislang unbekannte Täter mit silberner Farbe den Gerätecontainer der Volleyballabteilung des TSV Bad Saulgau hinter der Kronriedhalle beim dortigen Beachvolleyballfeld. Der Sachschaden wird auf ca. 500, -- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter der Tel.-Nr. 07581 482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell