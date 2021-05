Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Beinverletzungen musste ein 34-jähriger Motorradfahrer am Freitag, 07.05.2021, nach einem Verkehrsunfall kurz nach 14 Uhr vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Mann befuhr die B 32 ordnungsgemäß von Amtzell in Richtung Wangen, als auf Höhe der Anschlussstelle Wangen-West eine 39-jährige Ford-Lenkerin die Vorfahrt des 34-Jährigen missachtete. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000, -- Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße bis gegen 16 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Hierdurch kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Ravensburg - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Bei der Kontrolle einer 5-köpfigen Personengruppe wurde bei einer Person Marihuana Geruch festgestellt. Der 17-Jährige sollte zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf das Polizeirevier verbracht werden. Durch Weglaufen versuchte er sich der weiteren Kontrolle zu entziehen. Er wurde jedoch von dem Polizeibeamten am Arm festgehalten. Es kam zu Widerstandshandlungen seitens des 17-Jährigen. Er schlug unvermittelt dem Polizeibeamten ins Gesicht. Der Polizeibeamte wurde an der Nase verletzt. Auch wurden die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt. Bei den weiteren Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde eine kleinere Menge Marihuana bei dem 17-Jährigen aufgefunden. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der beschuldigte Jugendliche seinem Betreuer übergeben.

Weingarten - Corona Verstoß nach Abi-Prüfungen

Ein Bürger meldete mehrere Jugendliche, welche auf dem Schulgelände des Gymnasiums in Weingarten Alkohol konsumieren und tanzen würden. Bei der Überprüfung flüchteten mehrere Personen vor der Polizei. Die verbleibenden 8 Jugendliche waren durchweg alkoholisiert. Den Schülern wurde ein Platzverweis erteilt. Ein Schüler wurde aufgrund seiner Alkoholisierung seinem Vater überstellt. Gegen alle 8 Schüler werden Anzeigen wegen Verstoß gegen die Corona Verordnung vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell