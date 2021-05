Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frontalzusammenstoß

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag gegen 13.30 Uhr bei Batzenweiler. Ein 23-jähriger Fiat-Lenker war von Lempfriedsweiler in Richtung Batzenweiler unterwegs. Als er eigenen Angaben zufolge durch einen kurzen Blick auf sein Navigationsgerät kurz abgelenkt war, übersah er in einer Linkskurve den BMW eines entgegenkommenden 32-Jährigen. Durch den Frontalzusammenstoß entstand am Auto des Unfallverursachers etwa 5.000 Euro, am BMW etwa 8.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall total beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Friedrichshafen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Obwohl ihr die Fahrerlaubnis Anfang des Jahres entzogen worden war, war eine 42-Jährige am Dienstagnachmittag mit ihrem Wagen im Stadtgebiet Friedrichshafen unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen war bei der Vorbeifahrt auf die Frau aufmerksam geworden und unterzog sie einer Verkehrskontrolle. Dabei bestätigte sich der Verdacht, weshalb die Polizisten ihr die Weiterfahrt untersagten und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiteten.

Friedrichshafen

Gänge verwechselt

Den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt hat ein 29-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw am Dienstagabend gegen 18 Uhr und verursachte so in der Hochstraße einen Verkehrsunfall. Zunächst musste er aufgrund einer roten Ampel anhalten und legte dann beim Umschalten auf Grünlicht den falschen Gang ein. Anstatt nach vorne zu fahren, setzte er zurück und fuhr rückwärts auf den hinter ihm stehenden BMW einer 58-Jährigen auf. Während am Lastwagen kein Schaden entstand, wird dieser am Auto auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Kressbronn

Dampfwolke aktiviert Brandmelder

Eine bei Wartungsarbeiten entstandene Dampfwolke im Heizungskeller des Bildungszentrums Parkschule löste am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr einen Brandalarm aus. Die angerückte Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken. Schaden entstand nicht.

Eriskirch

Brennendes Fahrzeug

Am Dienstag gegen 11.15 Uhr geriet in der Brückenstraße ein Fahrzeug in Brand. Eine 82-jährige Skoda-Lenkerin war mit ihrem Wagen, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, liegen geblieben. Während sie sich um weitere Maßnahmen für das Abschleppen des Fahrzeugs kümmerte, fing der Skoda plötzlich Feuer. Der Motorraum brannte völlig aus, die verständigte Freiwillige Feuerwehr Eriskirch löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Meersburg

Frau bei Sturm durch umfallendes Schild verletzt

Einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war wohl eine 57-jährige Fußgängerin, die am Dienstagmittag im Bereich der Seepromenade sturmbedingt leichte Verletzungen erlitt. Eine Warnbake mit einem Verkehrszeichen hielt den starken Böen des Windes nicht stand und kippte um. Dabei traf es die Frau, die den Bereich genau in dem Moment passierte, am Kopf. Sie wurde vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt und suchte zur weiteren Behandlung später selbst ein Krankenhaus auf.

Salem - Mimmenhausen

Frau fährt nach Unfall davon - Zeugen gesucht

Nach Zeugen sucht die Polizei Überlingen, nachdem eine etwa 60 Jahre alte Frau am Dienstag gegen 13.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Geschäfts in der Bahnhofstraße mit ihrem VW einfach wegfuhr. Ein Renault-Fahrer hatte neben dem VW geparkt und wollte wegfahren. Dabei erkannte er nicht, dass die Beifahrertür des VW gegen seinen Wagen gelehnt war. Infolgedessen entstand am Renault Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Nach einem kurzen Streitgespräch um die Schuldfrage stieg die Frau in ihren Pkw ein und fuhr, ohne ihre Daten zu hinterlassen, davon. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Nicht nur als Verursacher, sondern auch als Geschädigter eines Unfalls kann man sich durch das unerlaubte Entfernen von der Unfallörtlichkeit strafbar machen.

Uhldingen-Mühlhofen

Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Autofahrerin lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, kam es am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße. Die Frau war mit ihrem Mercedes in Mühlhofen stadteinwärts unterwegs und übersah aus bislang nicht bekannten Gründen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Im letzten Moment hatte sie noch versucht nach links auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Aufgrund des Zusammenstoßes brach das Heck ihres Wagens aus, woraufhin sich der Mercedes überschlug und quer zur Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Zeugen des Unfalls eilten zu Hilfe und befreiten die schwer verletzte 80-Jährige aus ihrem verunfallten Auto. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, am BMW beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungskräften und der Polizei war auch die Feuerwehr am Einsatzort. Die Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Bermatingen

Unfallflucht

Der Polizeiposten Markdorf ermittelt aktuell wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, nachdem ein Lastwagenfahrer zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen auf einem Firmengelände in der Kesselbachstraße abgestellten Sattelauflieger beschädigt hatte und anschließend davongefahren war. Zwar hinterließ der Fahrer einen Zettel mit einem Namen und einer Telefonnummer, die Kontaktaufnahme zu dem ausländischen Unfallverursacher gestaltete sich aber als äußerst schwierig. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell