Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Drogen und Munition gefunden

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 19-jähriger Mann rechnen, den Dienstagnacht gegen 23.15 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen im Stadtgebiet kontrollierte. In der Jackentasche des jungen Mannes fanden die Beamten ein Tütchen mit Amphetamin. Da bei einer anschließenden Überprüfung der Wohnung des 19-Jährigen zudem eine Patrone sichergestellt werden konnte, muss sich dieser nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz verantworten.

Gammertigen

Elektrikerkoffer gestohlen

Zwei Elektrikerkoffer hat ein unbekannter Täter am vergangenen Montag zwischen Mitternacht und 15.15 Uhr aus einer Werkstatt in der Friedhofstraße entwendet. Der Wert der Koffer wird auf jeweils 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges an dem Werkstattgebäude beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Gammertingen

93-Jähriger erkennt Betrugsversuch

Geistesgegenwärtig hat ein 93-jähriger Mann bereits im Februar ein Telefongespräch mit Trickbetrügern abgebrochen. Die bislang unbekannten Täter wurden vermutlich auf die Todesanzeige der Ehefrau des Seniors aufmerksam und kontaktierten diesen kurze Zeit später telefonisch. Dabei gab sich ein Anrufer als angeblicher Enkel aus, der in einen Verkehrsunfall verwickelt wäre und nun einen höheren fünfstelligen Geldbetrag benötigen würde. Der ältere Herr, der aufgrund der unbekannten Stimme des Anrufers zu Recht skeptisch wurde, beendete das Gespräch sofort, wird aber seither täglich mit Anrufen belästigt. Der Polizeiposten Gammertingen hat Ermittlungen wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, derartige Telefonanrufe beim geringsten Zweifel unverzüglich zu beenden. Informationen zu den bekannten Vorgehensweisen beim sogenannten "Enkeltrick" und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich zudem im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Bad Saulgau / Bierstetten

Bierstetten vermisst sein Ortsschild

Im Zeitraum von Freitag, 30.04., bis Montag, 03.05., haben unbekannte Täter das Ortsschild von Bierstetten entwendet. Der Wert des Schildes wird auf etwa 900 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Krauchenwies

Humusbrocken beschädigt Motorhaube

Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Dienstagnachmittag um 17.20 Uhr auf der L 456 bei Ettisweiler ereignete. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer war in Richtung Pfullendorf unterwegs, als ihm auf Höhe der Kiesgrube ein 44-jähriger Lenker eines Muldenkippers entgegenkam. Vermutlich aufgrund einer starken Windböe löste sich ein Humusbrocken von dem Kipplaster und schleuderte im Begegnungsverkehr gegen die Motorhaube des Pkws. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Dreikönigsgasse ereignete, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau. Eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin touchierte auf Höhe des Buchauer Amtshauses im Vorbeifahren den Audi eines 27-Jährigen und suchte danach das Weite. An dem Pkw des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Personen, die Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581 / 482 0 zu melden. Die Frau wird als dunkelhaarig beschrieben und war mit einem roten Pkw unterwegs.

Pfullendorf

Fahrt unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss war ein 24-Jähriger mit seinem Auto am Dienstagmittag unterwegs. Bei einer Fahrzeugkontrolle stellten Polizeibeamte typische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann fest. Ein Urintest verlief positiv auf THC, woraufhin eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlasst wurde. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun eine Anzeige sowie ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Herbertingen

Falsches Gewinnversprechen

Gerade noch rechtzeitig konnte eine 85-Jährige verhindern, Betrugsopfer eines falschen Gewinnversprechens zu werden. Bereits vor zwei Wochen erhielt die Seniorin ein Anruf von unbekannten Tätern, die ihr mit unterdrückter Nummer einen Gewinn in vierstelliger Höhe versprachen. Nach dem Telefonat erhielt die Seniorin vergangene Woche einen zweiten Anruf der Betrüger mit dem Hinweis, dass in der örtlichen DHL-Filiale ein Brief mit ihrem Gewinn zur Abholung bereitliege. Als die Frau den Brief am Dienstag abholen wollte, wies der Postbedienstete darauf hin, dass für die Herausgabe des Briefs eine Gebühr von knapp 200 Euro fällig sei. Die 85-Jährige nahm den Brief nicht an und verständigte stattdessen die Polizei. Diese hat Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell