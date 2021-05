Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geparktes Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 16.40 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Gartengeschäfts in der Bleicherstraße verursacht. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf am Heck und am Kotflügel hinten rechts. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher unbeeindruckt weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Randalierer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Weil ein 56 Jahre alter Mann am Dienstag kurz nach 13 Uhr in der Florianstraße Arbeiter beim Aufstellen von Altkleidercontainern belästigte und gegen die Container schlug, wurde die Polizei alarmiert. Gegenüber den Beamten war der 56-Jährige äußerst unkooperativ und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Er schrie die Polizisten an und warf einen Stein zu Boden. Gegen eine Durchsuchung zum Zwecke der Identitätsfeststellung setzte sich der 56-Jährige zur Wehr. Erst mit Unterstützung weiterer Streifen gelang es den Beamten, dem Mann Handschließen anzulegen. Auch beim Einsteigen in das Polizeifahrzeug leistete der Tatverdächtige Widerstand. Der alkoholisierte Mann musste den Rest des Tages und die darauffolgende Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Erst gegen Spätnachmittag gab der 56-Jährige seine Personalien preis. Er muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte rechnen.

Grünkraut

Stoppstelle überfahren - Unfall

Leicht verletzt wurde der 83-jährige Lenker eines Smart bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der K 7982. Ein 85 Jahre alter VW-Lenker missachtete an der Kreuzung zwischen Grünkraut und Kemmerlang die Vorfahrt des 83-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von rund 16.000 Euro. Der Lenker des Smart wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen kümmerte sich der Abschleppdienst.

Horgenzell

Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Weil er beim Erkennen eines Streifenwagens abrupt abgebogen ist und daraufhin stark beschleunigt hat, lenkte ein 48-jähriger Pkw-Lenker am Dienstag kurz nach 21 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Nach kurzer Verfolgung konnte der Wagen von den Beamten gestoppt werden. Schnell stellte sich der Grund für den Fluchtversuch des Mannes heraus: er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der 48-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Weingarten

Bei Rot über Ampel - Fußgänger angefahren und abgehauen

Mit schweren Verletzungen musste am heutigen Mittwoch gegen 5.15 Uhr ein 51 Jahre alter Fußgänger mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, nachdem er von einem Fahrzeug erfasst worden war. Der Mann überquerte die Niederbieger Straße an der Kreuzung mit der Waldseer Straße zu Fuß bei Grünlicht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kam aus Richtung Niederbiegen und überfuhr die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage, um nach rechts in die Waldseer Straße abzubiegen. Hierbei erfasste der Unbekannte den 51-Jährigen mit der linken Fahrzeugseite. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher zunächst weiter, hielt kurz auf Höhe des TÜV an und suchte dann das Weite. Das Fahrzeug wird von dem 51-Jährigen als Kleinwagen in den Farben orange, rost oder rot, möglicherweise einem Toyota oder Mazda, beschrieben. Die Endziffern des Kennzeichens sollen mutmaßlich auf "301" enden. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-5333 dringend um Hinweise zum Unfallverursacher.

Weingarten

Angeblicher Finanzagent bringt Mann um Erspartes

Hohe Rendite versprach eine Trading-Plattform im Internet, auf die ein 83 Jahre alter Mann vor einigen Wochen aufmerksam geworden war. Ein zunächst seriös wirkender Finanzagent nahm telefonisch Kontakt mit dem Senior auf und forderte ihn im weiteren Verlauf wöchentlich zu Überweisungen auf ein ausländisches Konto auf. Nachdem der 83-Jährige insgesamt rund 60.000 Euro überwiesen hatte, brach der Kontakt zu dem angeblichen Finanzagenten ab. Die Polizei ermittelt wegen Bandenbetrugs und warnt erneut vor scheinbar lukrativen Geldanlagen im Internet. Seien Sie bei der Aussicht auf angeblich hohe Gewinne vorsichtig: traumhafte Renditen können ein Warnsignal sein. Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern mit aussagekräftigen Referenzen an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen. Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein. Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und anderen Betrugsmachen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Wangen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Max-Fischer-Straße entstanden. Ein 76 Jahre alter Mercedes-Lenker missachtete die Vorfahrt einer von rechts aus dem Jörg-Wizigmann-Weg kommenden 26-jährigen Lkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Wangen

Unfallflucht

Den Außenspiegel und die linke Fahrzeugseite eines weißen Skoda Superb, der in der August-Braun-Straße geparkt war, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigt. Nachdem der Unbekannte den Skoda gestreift hatte, suchte er das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Unfall mit Verletzten

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers prallte eine 62-Jährige mit ihrem Ford gegen die Mittelschutzplanke. Von dort wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen und stieß gegen den Lkw eines 59-Jährigen, der sich auf der rechten Fahrspur befand. Sowohl die 62-Jährige als auch ihr 45 Jahre alter Beifahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Während der Bergung des Ford durch einen Abschleppdienst war die Autobahn in Richtung München für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar.

Leutkirch

Schaufenster beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Kornhausstraße vermutlich durch einen Schlag oder einen Tritt beschädigt. In den Laden gelangten die Täter nicht, da nur der äußere Teil der Verglasung splitterte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in der Tatnacht etwas Verdächtiges im Bereich der Kornhausstraße wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Führerscheinneuling betrunken am Steuer

Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 20-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagabend, als er kurz nach 20 Uhr auf der L 265 zwischen Albers und Dietmanns von der Polizei kontrolliert wurde. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest kommt auf den jungen Fahrer nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkohol zu. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Bad Wurzach

Sachbeschädigung

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro haben bislang unbekannte Täter innerhalb der letzten drei Wochen am Wasserhochbehälter "Wachbühl" bei Seibranz verursacht. Die Unbekannten zündeten mutmaßlich mehrere Böller in unmittelbarer Nähe der Zugangstür und beschädigten diese sowie den Türstock erheblich. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell