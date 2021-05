Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg vom 02.05.2021 aus dem Bodenseekreis.

Frickingen (ots)

Führerschein weg nach Traktorunfall

Ein 19jähriger fuhr am Samstag gegen 04.00 Uhr mit Traktor und Anhänger auf der K 7769 von Bärenweiler in Richtung Taisersdorf. In einem Kurvenausgang kam er auf das Bankett, anschließend von der Fahrbahn ab und der Traktor kippte um. Der Fahrer verließ anschließend die Unfallstelle und ging nach Hause. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte er dort von Beamten des Polizeireviers Überlingen angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. An dem Traktor entstand erheblicher Sachschaden von ca. 35000 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Salem

Autofahrer steht unter Drogeneinwirkung

Einer Kontrolle unterzogen wurde ein 34jähriger BMW-Fahrer am Freitag gegen 17.00 Uhr in Salem, Am Riedweg. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen stellten bei dem Mann Drogenbeeinflussung fest. Des Weiteren gestand er vorangegangenen Drogenkonsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wird wegen Fahren unter Drogeneinwirkung angezeigt.

Immenstaad

Polizei sucht Besitzer von Fahrrädern

Vor der Polizei geflüchtet sind mehrere Jugendliche, die sich am Freitag gegen 18.00 Uhr am Abenteuerpark Immenstaad aufhielten. Sie sollten einer Corona-Kontrolle unterzogen werden und flüchteten in den Wald. Zurück ließen sie drei hochwertige Kinderfahrräder der Marken Scott Venture, Ortler Saragossa sowie Prophete Comfort. Die Polizei hat den Verdacht, dass diese Fahrräder nicht den Jugendlichen gehören. Die Fahrräder wurden zunächst zum Polizeirevier Friedrichshafen verbracht. Personen, die Angaben zur Herkunft der Räder machen können, sollen sich unter Tel. 07541/7010 dort melden.

