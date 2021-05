Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg vom 02.05.2021 aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch (ots)

Kutschfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagvormittag fuhr die 49jährige Lenkerin einer einachsigen Sulky-Kutsche im Waldstück "Scheidbach" bei Leutkirch. Gezogen wurde die Kutsche von einem Pony. Gegen 10.40 Uhr kamen ihr Spaziergänger mit angeleinten Hunden entgegen. Als sie die Hundehalter passierte, zog eine französische Bulldogge plötzlich in Richtung des Ponys, konnte von seinem Herrchen aber zurückgehalten werden. Das Pony erschrak und ging mit der Kutsche nach rechts in den Wald durch. Die Kutsche kippte um und die Fahrerin wurde gegen einen Baum geschleudert. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine umliegende Klinik gebracht. An der Kutsche entstand kein Schaden.

Wangen

Sachschaden an Pkw durch üblen Maischerz

In der Nacht auf den 1. Mai kam es in der Hans-vom-Stall-Straße und im Romano-Guardini-Weg zu Sachbeschädigungen an einem Pkw Skoda und einem Ford Galaxy. Unbekannte besprühten die Kfz-Kennzeichen der Fahrzeuge mit Farbe, wobei ein Schaden von einigen Hundert Euro entstand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen (Tel. 07522/9840) zu melden.

Kißlegg

Fernfahrer benutzt fremde Fahrerkarte

Einen türkischen Lkw kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Samstagfrüh auf der A96 bei der Anschlussstelle Leutkirch-Süd. Sie stellten fest, dass der ebenfalls türkische Fahrer eine fremde Fahrerkarte in das Kontrollgerät eingeschoben hatte und dadurch erheblich tatsächliche Lenkzeiten überschritt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde vom Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro einbehalten. Weitere Ermittlungen schließen sich an.

